Tener un negocio implica mucho más que ofrecer un buen producto o servicio. También exige coordinar cobros, atender clientes, administrar inventarios, emitir facturas y mantener comunicación constante. En muchas de estas tareas, internet dejó de ser un recurso complementario para convertirse en parte de la operación diaria. Por eso, elegir una conexión requiere considerar no solo la velocidad, sino también las herramientas que ayudan a trabajar y crecer.

En ese contexto, Totalplay Negocios presenta una propuesta que combina conectividad de fibra óptica con soluciones digitales para apoyar distintas actividades de micro, pequeñas y medianas empresas. A diferencia de un paquete residencial, enfocado principalmente en las necesidades del hogar, su oferta busca responder a procesos comerciales, administrativos y de atención al cliente.

Internet para negocios: conectividad vinculada con la operación

La diferencia comienza en el uso que se le da a la conexión. Mientras en casa suele utilizarse para navegar, ver contenidos o jugar en línea, en un establecimiento puede sostener terminales de cobro, sistemas de venta, cámaras, plataformas de facturación, pedidos y videollamadas. Una interrupción o una conexión insuficiente puede afectar tareas que inciden directamente en la atención y el funcionamiento del negocio.

Totalplay Negocios ofrece conectividad 100% de fibra óptica con velocidades simétricas, es decir, la misma capacidad de subida y descarga de información. Esto puede ser relevante para enviar archivos, respaldar documentos en la nube, realizar videollamadas y trabajar con plataformas digitales. Los paquetes se organizan de acuerdo con distintas velocidades y necesidades, por lo que conviene revisar cuántos dispositivos se conectan y qué actividades se realizan simultáneamente antes de elegir.

La propuesta también integra servicios de telefonía y herramientas para la operación, según el paquete y las condiciones vigentes. De esta manera, la conexión se complementa con recursos que pueden facilitar la comunicación con clientes y colaboradores, además de apoyar procesos cotidianos del establecimiento.

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Herramientas digitales para administrar, vender y proteger el negocio

Uno de los principales diferenciadores de Totalplay Negocios está en las soluciones digitales que acompañan sus paquetes. Entre ellas se encuentra Aliado Digital, con soporte especializado 24/7 y acompañamiento para activar y utilizar herramientas, además de orientación técnica, contable y legal. Este apoyo puede ser útil para emprendedores que no cuentan con un equipo interno dedicado a tecnología o administración.

La oferta también contempla Factura Total, una plataforma para emitir facturas ilimitadas, timbrar nómina y generar reportes; notas de remisión y gestión de ventas para registrar ingresos y organizar operaciones; y almacenamiento en la nube para respaldar y consultar archivos desde distintos dispositivos.

A estas herramientas se suman Internet Seguro, que agrega protección frente a amenazas digitales comunes, y asesoría para configurar WhatsApp Business y el Perfil de Negocio de Google.

Para fortalecer la presencia comercial, los paquetes incluyen página web y tienda en línea, con dominio y correo personalizado, de acuerdo con las condiciones del servicio. Además, existen soluciones adicionales para necesidades específicas, como administradores para restaurantes, herramientas de gestión empresarial y opciones de comercio electrónico avanzado.

Así, la diferencia frente al internet residencial no se limita a la conexión: está en integrar servicios pensados para vender, administrar, comunicarse y proteger información.

Antes de contratar, cada emprendedor puede comparar los paquetes, confirmar cobertura y verificar qué soluciones están incluidas o disponibles como adicionales. Conocer las necesidades reales de operación permitirá elegir una alternativa alineada con el tamaño y las actividades de cada negocio.