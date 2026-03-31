Limitar difusión cultural de México frenaría las inversiones, advierte CNET

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) emitió un pronunciamiento firme tras la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al uso de elementos del patrimonio cultural por parte de la empresa Xcaret, haciendo un llamado a preservar el Estado de Derecho y la certeza jurídica como ejes para la inversión en el país.

El organismo cúpula del sector privado destacó que, si bien la protección de la identidad de los pueblos originarios es un principio irrenunciable, la difusión responsable ha sido la herramienta que ha permitido a México consolidarse como una potencia turística global.

“Desde el CNET consideramos fundamental avanzar hacia la definición de criterios claros que brinden certidumbre a todos los actores involucrados, particularmente en un ámbito tan relevante como el turismo cultural. Limitar al sector turístico en la difusión de la cultura mexicana sería una medida de fondo contraproducente. Significaría debilitar uno de los principales atributos que han posicionado a México como un referente global. Nuestra riqueza cultural no sólo se preserva: se vive, se comparte y se proyecta al mundo a través del turismo”.

El CNET agregó que en un contexto en el que México busca atraer y consolidar inversión, resulta indispensable fortalecer un entorno de certidumbre que brinde confianza a los proyectos turísticos, particularmente aquellos que, como el turismo cultural, contribuyen a proyectar la identidad del país y a detonar el desarrollo regional.

Limitar difusión cultural frenaría las inversiones, advierte CNET Canva

Causa

La semana pasada la SCJN, revocó el amparo que le permitía a Grupo Xcaret el uso de elementos culturales de la civilización Maya. La autoridad judicial concluyó que el patrimonio cultural material e inmaterial pertenecen colectivamente a los pueblos y comunidades indígenas, por lo que su protección es un asunto de orden público e interés social por lo que pidió a la empresa no utilizarlos ni en sus productos ni en publicidad.

Previamente, la empresa había argumentado que contaba con una autorización para el uso de elementos culturales, otorgado por el Gran Consejo Maya, instancia que tiene raíces culturales en la región y que es reconocida por la legislación del Estado de Quintana Roo como órgano representativo de las comunidades mayas de la entidad.

Tras el fallo de la corte, la empresa mexicana indicó que continuará con los procesos jurídicos pertinentes hasta llegar a la definición final de la controversia. Mientras tanto, indicó que la resolución no afecta la operación ni la experiencia de sus visitantes y huéspedes.

“México es una potencia turística global, en gran medida, por la riqueza y profundidad de su identidad cultural. La protección del patrimonio cultural, particularmente el de los pueblos originarios, es un principio que el sector reconoce y valora plenamente. Empresas mexicanas han contribuido de manera significativa a este esfuerzo, integrando la cultura en experiencias turísticas que generan valor, visibilidad y desarrollo en las regiones. Tal es el caso de Grupo Xcaret, cuya trayectoria ha aportado a la consolidación de destinos como la Riviera Maya, siempre en vinculación con el entorno cultural y social”, reiteró el CNET.