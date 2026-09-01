Inversiones por 987 mdd apoyan la estrategia del Plan México

Entre las acciones del Plan México, se revisaron 173 proyectos de inversión en bienes nuevos de activo fijo susceptibles de estímulos fiscales previstos en la estrategia. Con ello se incentivaron nuevas inversiones que incidieron en programas de capacitación dual (modelo educativo que combina aprendizaje en la escuela con práctica en el ámbito laboral) e impulso a la innovación.

De acuerdo con el segundo Informe de Gobierno, se dictaminaron favorablemente 148 proyectos de inversión en bienes nuevos de activo fijo (de 173 proyectos revisados), considerados procedentes para la emisión de constancias de cumplimiento de estímulos fiscales en la estrategia Plan México.

Los proyectos representan inversiones por 987.5 millones de dólares distribuidas en sectores estratégicos como agroindustria, automotriz, bienes de consumo, construcción, farmacéutico, industria del plástico y cartón, logística, metalmecánica, minería, químico y transporte.

Además, con las acciones orientadas hacia una mayor inserción económica de México en los mercados internacionales, a partir de abril de 2026 se apoyaron en la cooperación técnica con CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, enfocada en impulsar la integración productiva regional, la diversificación de mercados y el fortalecimiento de las capacidades empresariales.

Como parte de esta iniciativa se realizó un estudio sobre oportunidades comerciales entre México e India y otro sobre encadenamientos productivos en la Alianza del Pacífico, además de proyecto para el fortalecimiento de las capacidades productivas de las micro, medianas y pequeñas empresas.