Peso avanza tras dato de la inflación; precio del dólar hoy 9 de noviembre de 2026

El peso mexicano registró una ligera apreciación al inicio de la jornada de este lunes. Los mercados financieros se encuentran digiriendo los nuevos datos de inflación en México, los cuales superaron las previsiones.

A pesar de este incremento en los precios al consumidor, los indicadores se mantienen dentro del rango objetivo oficial establecido por las autoridades financieras.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy'

La moneda mexicana cotiza en 18.5887 unidades por dólar, logrando una ganancia del 0.10% durante las primeras operaciones del mercado.

Este avance del peso coincide con un leve retroceso del dólar estadunidense frente a una cesta de divisas internacionales, luego de que el viernes pasado el billete verde marcara su mayor alza en casi seis meses.

Inflación en México: Datos clave de octubre

El reporte de precios al consumidor correspondiente al mes de octubre mostró una aceleración mayor a la proyectada por los especialistas financieros. Los datos oficiales revelaron lo siguiente:

Inflación general: Aceleró a un 3.75% interanual, superando el 3. 65% esperado por el mercado.

Inflación subyacente: Avanzó a un 3.80% , ubicándose también por encima de las expectativas que preveían un 3. 78%.

¿Qué pasará con la tasa de interés de Banxico?

Estos recientes datos inflacionarios respaldan la expectativa de que el Banco de México (Banxico) mantendrá su tasa de interés referencial sin cambios durante un periodo prolongado.

Apenas la semana pasada, la institución central sorprendió a los analistas con un recorte de 25 puntos básicos, dejando la tasa en un 6.25%.

En su comunicado oficial, Banxico reiteró que este nivel se mantendrá para asegurar que la inflación converja hacia su meta del 3% y para blindar la economía frente a posibles riesgos externos.

Dólar hoy a peso mexicano del 9 de noviembre de 2026

El precio del dólar hoy 9 de noviembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.73 pesos a la compra y 18.86 pesos a la venta.

- 17.73 pesos a la compra y 18.86 pesos a la venta. Banamex - 18.07 pesos a la compra y 19.11 pesos a la venta.

- 18.07 pesos a la compra y 19.11 pesos a la venta. Banorte - 17.45 pesos a la compra y 18.95 pesos a la venta.

- 17.45 pesos a la compra y 18.95 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

- 17.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta. Scotiabank - 18.00 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 9 de noviembre de 2026 • 10:05 hrs BBVA México Compra $17.73 Venta $18.86 Banamex Compra $18.07 Venta $19.11 Banorte Compra $17.45 Venta $18.95 Banco Afirme Compra $17.70 Venta $19.20 Scotiabank Compra $18.00 Venta $19.20

*Tipo de cambio a las 10:05 horas

Con información de Reuters