BBVA México anunció una serie de cambios en su alta dirección. Los ajustes incluyen el retiro de del doctor Jaime Serra Puche de la Presidencia del Consejo de Administración, la propuesta para que el ingeniero Eduardo Osuna ocupe dicho cargo, y la designación del Ingeniero José Luis Elechiguerra como Country Manager de la institución.

Tras 19 años como consejero de la entidad y ocho al frente del Consejo de Administración, Jaime Serra Puche deja la institución financiera al cumplir 75 años de edad, informó BBVA

Serra Puche asumió el cargo en octubre de 2018 en sucesión de Luis Robles Miaja, periodo en el cual encabezó las labores de gobernanza corporativa del banco bajo mejores prácticas internacionales.

Durante su gestión, Serra Puche destacó las acciones del banco por respetar las regulaciones y su vocación de ser un ciudadano corporativo responsable, acompañado por el equipo directivo y el grupo de consejeros de la entidad.

Eduardo Osuna queda al frente del Consejo de Administración

El Consejo de Administración de BBVA México recibirá la propuesta formal para designar al ingeniero Eduardo Osuna como su nuevo presidente. Osuna ingresó al grupo en 1994 y ha liderado distintas unidades de negocio. En 2015 fue nombrado vicepresidente y director general de la institución.

En su nuevo rol no ejecutivo, Osuna contribuirá a la definición de la estrategia del banco en México, el gobierno corporativo de todas las filiales, las relaciones institucionales, los consejos regionales y la atención a clientes mayoristas.

En un comunicado del banco, Osuna declaró que BBVA seguirá siendo el principal aliado financiero del país, buscando impulsar el crecimiento económico para lograr un México próspero, inclusivo y sostenible.

BBVA México nombra a José Luis Elechiguerra como nuevo Country Manager Cuartoscuro

José Luis Elechiguerra asume la dirección operativa como Country Manager

El ingeniero José Luis Elechiguerra fue nombrado Country Manager de BBVA México en sustitución de Eduardo Osuna. Asimismo, se someterá a los órganos sociales de la entidad la propuesta para su nombramiento como director general y vicepresidente del Consejo.

Elechiguerra es Ingeniero Químico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Ciencia e Ingeniería, así como un Doctorado en Ingeniería Química por la Universidad de Texas en Austin.

Su trayectoria profesional en BBVA comenzó en 2008 como director de Desarrollo de Negocio y Planificación Estratégica del Negocio Hipotecario en México. Posteriormente se desempeñó como director de Planificación Estratégica y Financiera del Negocio Retail (2011) y director de Transformación de Negocio (2013).

Dentro del Grupo BBVA a nivel global, ocupó las posiciones de director Global de Organización y Business Process Engineering (2015), director Global de Data Governance (2017), responsable de Client Solutions en BBVA USA (2019), Global Head of Engineering (2020) y Head of Global Risk Management (2024).

Elechiguerra afirmó que asume el liderazgo del banco con el compromiso de dar continuidad al servicio, la innovación y el desarrollo del país.