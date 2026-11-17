La inmobiliaria GFA realizó la ceremonia de colocación de la primera piedra de Waldorf Astoria Residences Guadalajara, marcando el inicio del primer proyecto residencial independiente de la marca Waldorf Astoria en México y América Latina. El evento se llevó a cabo con la presencia de directivos de la firma y representantes del Gobierno Estatal, consolidando una inversión de 1,500 millones de pesos en la zona de Puerta de Hierro.

El complejo residencial estará compuesto por 114 unidades, con superficies que oscilan entre los 91m² y los 351m². La estructura principal consistirá en una torre de 30 niveles que sumará 33,741m² de construcción sobre un predio de 2,144m². Según los datos proporcionados por GFA, las obras comenzaron en octubre y se estima la generación de 3,000 puestos de trabajo, divididos en 1,000 empleos directos y 2,000 indirectos.

"Hoy es un día que marca un momento trascendental, no solamente para GFA, sino para Guadalajara y para la evolución del mercado residencial de lujo en México. Con el inicio de la construcción de Waldorf Astoria Residences Guadalajara, damos vida al primer proyecto residencial standalone de Waldorf Astoria en la región", afirmó el Ing. Marcos Fasja, CEO de GFA.

La propuesta del proyecto integra 2,025m² destinados a amenidades. Los residentes podrán acceder a beneficios del programa Hilton Honors® Diamond, además de contar con servicios de concierge personal y gestión profesional de las instalaciones. La arquitectura y el diseño de interiores fueron encargados a la firma Gensler, mientras que Cuaik Arquitectos se encarga del interiorismo y la selección de acabados.

El proyecto cuenta con una visión de largo plazo para el mercado inmobiliario local. La entrega de las residencias está programada para el año 2029. La gestión y representación comercial del desarrollo es responsabilidad de Grupo Inmobiliario FRAVA, entidad que trabaja en conjunto con GFA para ofrecer alternativas de inversión en el sector de residencias de marca.

Para facilitar el conocimiento de la propuesta arquitectónica, se ha habilitado un showroom donde los interesados pueden observar los materiales y el concepto integral de las viviendas. Waldorf Astoria, con más de 100 años de trayectoria internacional, aporta su estándar de hospitalidad y servicio al nuevo entorno residencial en Guadalajara.

El acto oficial contó con la asistencia de Ana Isaura Amador Nieto, coordinadora general de Cercanía Ciudadana; Alberto Esquer, jefe de gabinete del Gobierno Estatal; el Ing. Marcos Fasja Amkie, CEO de GFA; el Arq. Elias Fasja Lobaton, presidente de Consejo de GFA; Pablo Maturana, vicepresidente de Desarrollo en América Latina y el Caribe de Hilton; y Francisco Vazquez Leaño, director general de Grupo Inmobiliario FRAVA.