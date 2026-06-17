Con la incursión del comercio agéntico, Getnet busca que los usuarios conviertan a los agentes de inteligencia artificial en sus aliados en pagos digitales.

"Lo que viene es que vas a decir (al agente de IA) por favor resérvame ese hotel y paga por ese hotel y es la transformación del comercio agéntico, en el cual empiezas a interactuar y a comprar y después pagar vía agentes", explicó Juan Franco, CEO Global de Getnet.

En entrevista con Excélsior, el directivo mencionó que la compañía invierte 10% de su presupuesto en inteligencia artificial, lo que incluye el comercio agéntico.

La primera experiencia de comercio agéntico en México se realizó hace unos días cuando un usuario de la plataforma inmobiliaria Neivor utilizó un agente de inteligencia artificial para un pago.

"La semana pasada un usuario interactuando con un agente dentro de Neivor, el agente de Neivor, hizo una transacción a nombre del usuario completamente segura", detalló Franco.

La seguridad de dicha transacción corrió a cargo de Mastercard, empresa que lanzó un protocolo de seguridad llamado Agent Pay.

"Que garantiza la seguridad y la escalabilidad de una transacción con una tarjeta Mastercard y lo que hizo que Getnet fue que orquestó y puso todo ese soporte en México para poder hacerla", indicó el directivo.

Respecto al uso de este tipo de agentes que completan pagos como parte de transacciones comerciales, Franco mencionó que aumentará en los próximos meses.

"Esperamos que en los próximos 12 meses empiece a crecer la adopción, esto va muy rápido, pero de todos modos requiere un tiempo en el que los usuarios empiecen a leer, a documentarse, a hacer su primera transacción, entonces poco a poco se va ganando la confianza".

Getnet busca que agentes de IA sean aliados en pagos digitales Especial

Seguridad garantizada

Los usuarios entienden la importancia de proteger sus datos por lo que, como parte de esta evolución tecnológica hacia agentes IA de comercio electrónico, la industria trabaja en el cuidado de los datos.

Juan Franco, CEO Global de Getnet, explicó que, como industria, donde participan empresas como Getnet, Mastercard, Visa, American Express y Google, trabajan para crear estándares que permitan que la gente compre lo que que quisiera adquirir, que se garantice la información de los medios de pagos, que esa transacción sea asegura, que no haya fraude y que escale.

"Es en lo que llevamos como industria de pagos trabajando los últimos 12 meses y, donde Getnet se volvió el líder en Latinoamérica y en parte de Europa, liderando esas conversaciones junto con las otras compañías", destacó el directivo.

Franco comentó que trabajan con empresas como Neivor para crear los protocolos de seguridad y asegurar que esas transacciones son reales, que los agentes son buenos y esas transacciones son seguras.

Por otra parte, el directivo señaló que la trazabilidad de las transacciones está garantizada por la tokenización, lo que abona a la confianza.