La aversión al riesgo se incrementó luego de noticias sobre ataques de las fuerzas estadunidenses hacia objetivos en Irán, lo que ocasionó un repunte en los precios del petróleo, búsqueda de refugio en los bonos y por tanto, especulaciones sobre un endurecimiento en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) este mes, dijo el Grupo Financiero BX+.

Ayer, el rendimiento de los bonos a 10 años en Estados Unidos subió 4.8 pb hasta un nivel de 4.80%, alcanzando máximos de enero de 2025, como resultado del incremento en las preocupaciones de una política monetaria restrictiva.

Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants, acotó que el repunte en las materias primas energéticas exacerbó las alarmas sobre un rebote inflacionario global, impulsando los rendimientos de los bonos soberanos a máximos no vistos desde la Gran Crisis Financiera de 2008 (con la tasa del bono estadunidense a 10 años tocando 4.79% y el británico a 10 años alcanzando 5.21%).

Aversión al riesgo ocasiona repunte en Bonos del Tesoro de EU Excélsior

Estabilidad con el peso

El peso mexicano inició septiembre estable, el tipo de cambio cerró en 17.00 pesos, ligeramente por encima de los 16.99 pesos del cierre de agosto. Sin embargo, durante la jornada, el dólar alcanzó un precio mínimo de 16.95 pesos.

“Espero que para las próximas sesiones, la moneda mexicana mantenga una perspectiva de marcada volatilidad con un sesgo asimétrico hacia la depreciación. Aunque el atractivo diferencial de tasas que aún mantiene el Banco de México respecto a la Fed sigue operando como un soporte clave para el peso, la combinación de una manufactura local contraída, la menor dinámica en las exportaciones y el endurecimiento de las condiciones financieras globales continuarán limitando el margen de apreciación”, dijo Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

Por otro lado, los índices bursátiles cerraron la primera sesión del noveno mes en números rojos. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq perdieron 0.79, 0.71 y 1.03%, respectivamente. En México, el S&P/BMV IPC retrocedió 1.40 por ciento.