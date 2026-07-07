Toyota mantendrá su producción y empleos en México, confirma la Secretaría de Economía

En un comunicado oficial, la dependencia señaló que la empresa automotriz "mantendrá su planta en Guanajuato que emplea a 2,800 personas de manera directa y que genera otros miles de empleos de manera indirecta en la región".

La dependencia precisó que "la Secretaría de Economía ha recibido confirmación —luego de gestiones de la Presidenta Claudia Sheinbaum— de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más de 500 millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días".

Hasta el momento, el Gobierno federal no ha revelado el nombre de la empresa que realizará la inversión.

Toyota trasladará parte de producción de la Tacoma a EU

En el mismo comunicado, la Secretaría de Economía informó que Toyota México notificó que "transferirá parte de la producción del vehículo Tacoma de su planta en Tijuana, Baja California, a los Estados Unidos", como parte de una estrategia de reorganización internacional.

La dependencia explicó que esta decisión forma parte de "un proceso de reestructuración" de las operaciones globales de la empresa.

El comunicado destaca que "el traslado de la producción no ocurrirá de manera inmediata, sino que se iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030".

Asimismo, puntualizó que "Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030", por lo que las decisiones sobre sus operaciones posteriores a esa fecha aún se encuentran en evaluación.

Con este anuncio, la Secretaría de Economía reiteró que las operaciones de Toyota en Guanajuato continúan sin cambios, al tiempo que confirmó la llegada de una nueva inversión automotriz que será dada a conocer oficialmente en los próximos días.

El valor de la Tacoma

La decisión de Toyota de trasladar parte de la producción de la Tacoma de Baja California hacia Estados Unidos marca un cambio relevante para la industria automotriz, ya que este modelo se ha consolidado como uno de los principales motores de las exportaciones manufactureras de México.

De acuerdo con cifras del sector, la Toyota Tacoma es el segundo vehículo producido en México con mayor volumen de exportación, con 24 mil 558 unidades enviadas al extranjero entre enero y mayo de 2026, lo que refleja su importancia dentro de la industria automotriz nacional.

La pickup suma dos décadas de fabricación en la planta de Toyota en Baja California y, desde 2024, México se convirtió en el centro exclusivo de producción mundial de la nueva generación de Tacoma, ensamblándola en las plantas de Guanajuato y Baja California para abastecer a los mercados internacionales.

Anteriormente, la producción se compartía con la planta de Texas; sin embargo, tras la reorganización de la estrategia global de la compañía y el fin del ensamblaje del Corolla en México, la fabricación de la Tacoma —incluida su versión híbrida— se concentró en territorio mexicano.

Aunque parte de la producción migrará gradualmente a Estados Unidos, la Toyota Tacoma continúa siendo uno de los modelos más relevantes para la industria automotriz mexicana por su aportación a las exportaciones, la generación de empleo y la consolidación de México como una plataforma global de manufactura para vehículos de alto valor agregado.