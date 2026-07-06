¡Peso cede terreno! Precio del dólar hoy 6 de julio de 2026

El peso mexicano arrancó la jornada de este lunes con una ligera depreciación frente al dólar estadunidense. Los mercados operan con cautela mientras los inversores dirigen su atención a una serie de datos económicos clave que se publicarán en los próximos días tanto en México como en Estados Unidos.

Actualmente, la moneda mexicana cotiza en 17.4765 pesos por dólar, lo que representa una pérdida del 0.13% frente al precio de referencia de cierre del pasado viernes.

¿Por qué cede terreno el peso mexicano?

La caída de la divisa mexicana responde principalmente a un leve avance del dólar a nivel global, el cual busca recuperarse tras las pérdidas sufridas la semana anterior.

De acuerdo con un reporte reciente de la correduría Monex, el comportamiento del peso no es un hecho aislado: "Hoy, el peso se alinea con la mayoría de las divisas de economías emergentes que ceden ante la recuperación del billete americano y una mayor demanda por refugio".

Niveles clave a vigilar hoy (mercado interbancario):

Soporte: $17.43 pesos por dólar.

$17.43 pesos por dólar. Resistencia: $17.53 pesos por dólar.

Datos económicos que moverán el tipo de cambio esta semana

El rumbo del dólar en los próximos días estará dictado por la agenda económica. Los inversionistas están a la espera de información crucial que podría influir en las decisiones de política monetaria:

Reserva Federal (Fed): Se publicarán las minutas de la última reunión de política monetaria en Estados Unidos, destacando por ser la primera bajo el mandato de su nuevo presidente, Kevin Warsh.

Se publicarán las minutas de la última reunión de política monetaria en Estados Unidos, destacando por ser la primera bajo el mandato de su nuevo presidente, Kevin Warsh. Banco de México (Banxico): Este jueves se darán a conocer las actas del último encuentro del banco central mexicano.

Este jueves se darán a conocer las actas del último encuentro del banco central mexicano. Inflación en México: También el jueves, se revelará el crucial dato de inflación correspondiente al mes de junio.

También el jueves, se revelará el crucial dato de inflación correspondiente al mes de junio. Actividad Industrial: Se espera el reporte de la producción industrial mexicana del mes de mayo.

Dólar hoy a peso mexicano del 6 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 6 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.60 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta.

- 16.60 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta. Banamex - 16.92 pesos a la compra y 17.89 pesos a la venta.

- 16.92 pesos a la compra y 17.89 pesos a la venta. Banorte - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 17.00 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 6 de julio de 2026 • 09:13 hrs BBVA México Compra $16.60 Venta $17.73 Banamex Compra $16.92 Venta $17.89 Banorte Compra $16.30 Venta $17.80 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $17.00 Venta $18.10

*Tipo de cambio a las 09:13 horas

Con información de Reuters