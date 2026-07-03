¡Peso cotiza estable! Precio del dólar hoy 3 de julio de 2026

El peso mexicano inició la jornada de este viernes con una notable estabilidad en el mercado cambiario. El principal factor detrás de esta calma es el cierre de los mercados financieros en Estados Unidos debido a las festividades del Día de la Independencia, lo que ha restado una cantidad significativa de liquidez a las plazas globales.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy en México?

La moneda mexicana cotiza en 17.4519 pesos por dólar, lo que representa una pérdida mínima y marginal del 0.02% en comparación con el precio de referencia del jueves.

Esta variación tan baja refleja un mercado en "pausa", donde los inversionistas operan con cautela ante la falta de incentivos y volumen.

Feriado en EU frena la volatilidad del tipo de cambio

El día festivo en Estados Unidos tiene un impacto directo en las operaciones de la divisa mexicana. Al ser el mercado estadunidense el principal dinamizador del peso, su ausencia se siente de inmediato en las mesas de dinero.

"Ante el feriado en Estados Unidos por las festividades del Día de la Independencia, se reduce el volumen de operaciones en el mercado cambiario, lo que en ausencia de indicadores económicos relevantes reduce la volatilidad", explicó Banco Base en su reporte matutino.

Los analistas financieros coinciden en que la calma actual podría acentuarse conforme avance la jornada. Se prevé que la liquidez del mercado caiga significativamente después de las 10:30 horas, una vez que se concrete el cierre de los mercados más importantes en Europa.

Dólar hoy a peso mexicano del 3 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 3 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.62 pesos a la compra y 17.76 pesos a la venta.

- 16.62 pesos a la compra y 17.76 pesos a la venta. Banamex - 16.91 pesos a la compra y 17.91 pesos a la venta.

- 16.91 pesos a la compra y 17.91 pesos a la venta. Banorte - 16.25 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta.

- 16.25 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 17.00 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 3 de julio de 2026 • 10:01 hrs BBVA México Compra $16.62 Venta $17.76 Banamex Compra $16.91 Venta $17.91 Banorte Compra $16.25 Venta $17.75 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $17.00 Venta $18.10

*Tipo de cambio a las 10:01 horas

Con información de Reuters