Ebrard destaca 35 mil mdd en IED e inversiones en el marco del Plan México

México recibió alrededor de 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) durante el primer semestre de 2026, uno de los principales resultados económicos que ha destacado el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el marco de la estrategia del gobierno federal para fortalecer la inversión productiva y aprovechar la relocalización de empresas.

La cifra se suma a una cartera de nuevos proyectos de inversión anunciados durante el año, entre ellos los de Mercado Libre, por 4 mil 600 millones de dólares, y Lego, por 400 millones de dólares, inyecciones que la Secretaría de Economía ha vinculado con los objetivos del Plan México.

El proyecto de Mercado Libre contempla una inversión de 4 mil 600 millones de dólares durante 2026 y la generación de alrededor de 8 mil empleos, con operaciones y proyectos en 19 entidades del país.

Por su parte, Lego confirmó una inversión de 400 millones de dólares que se ejecutará hasta 2029, luego de que México compitiera con otros países para atraer el proyecto.

Para Ebrard, “estos anuncios forman parte de una estrategia orientada a incrementar la capacidad productiva de México, fortalecer las cadenas de suministro y atraer proyectos de mayor contenido tecnológico”.

Negociación comercial

Otro de los principales frentes que ha tenido que enfrentar el titular de la Secretaria de Economía, es la relación comercial con Estados Unidos.

Ebrard ha encabezado las conversaciones con autoridades estadunidenses en temas relacionados con los aranceles al acero, aluminio y automóviles, así como con la integración de las cadenas productivas de América del Norte.

El funcionario ha señalado que existen avances sustantivos en las negociaciones, aunque el proceso continúa abierto y México busca alcanzar mejores condiciones para sus exportaciones y sectores estratégicos.

La agenda económica también se ha ampliado hacia sectores tecnológicos considerados estratégicos.

Durante una reunión ministerial del G20 en Carolina del Norte, Ebrard sostuvo encuentros con representantes de grandes empresas tecnológicas, entre ellos Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, así como con otros empresarios del sector de la inteligencia artificial.

El objetivo planteado por México es fortalecer las capacidades nacionales en inteligencia artificial, atraer inversiones tecnológicas y desarrollar infraestructura y talento especializado.

Mayor vinculación

México también ha buscado ampliar sus vínculos comerciales y de inversión con Asia.

La semana pasada, Ebrard participó en el Foro Bilateral de Negocios México-Corea, que reunió a más de 400 empresarios y representantes del sector privado.

Durante el encuentro se anunciaron siete memorandos de entendimiento entre empresas mexicanas, coreanas y organismos empresariales, relacionados con sectores como inteligencia artificial, centros de datos, energía, industria aeroespacial y tecnologías digitales.