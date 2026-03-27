Dreame traza su ruta de expansión en México

Tras un ascenso importante en los canales digitales, la firma tecnológica Dreame consolida su presencia en territorio mexicano mediante una agresiva estrategia de omnicanalidad que busca conquistar el mercado físico durante 2026. La marca, reconocida por liderar las ventas de robots aspiradores en plataformas como Amazon, apuesta ahora por una integración directa en los principales retailers del país para satisfacer los hábitos de consumo locales.

“En el mercado mexicano en específico la gente quiere ver los productos que quieren, quieren probar, quieren testear, quieren hacer esta prueba de si son buenos... necesitamos también puntos de venta físicos y más activaciones offline”, afirmó Carlo Dubon, gerente de Marketing de Dreame México, destacando que la tangibilidad del producto es clave para generar confianza en el consumidor nacional.

A diferencia de otras marcas globales, la firma china ha optado por un catálogo diferenciado según el canal de venta, evitando la canibalización entre sus socios comerciales. La firma ofrece desde soluciones de entrada hasta equipos de ultra alta gama, permitiendo que la tecnología de limpieza autónoma sea accesible para diversos presupuestos.

“Tenemos un abanico amplio, desde entrada hasta lo más premium. Si yo no tengo un escalón de sala a comedor y no quiero estar alzando el robot, vale la pena, pero si no tengo ese escalón, ¿para qué inviertes en eso?", explicó el directivo sobre la filosofía de democratización tecnológica de la empresa.

Los purificadores Dreame serán de los nuevos productos que llegan este año a México. Especial

Esta estrategia ha permitido que México se convierta en la punta de lanza para la región. Dubon señaló que, tras establecerse con éxito en EU y México, la marca ya tiene la mira puesta en el resto del continente.

“Este año viene Perú, Colombia, Brasil, Chile y también Centroamérica va a empezar a tener productos”.

​Carlo Dubón

​Gerente de Marketing de Dreame México

La expansión comenzó con una incursión estratégica en El Palacio de Hierro, donde la marca ya cuenta con presencia en 17 sucursales. Sin embargo, el salto más significativo se dará en abril con su entrada a Liverpool, donde Dubon confirmó un despliegue masivo. “Vamos a entrar con Liverpool ya también en abril en 43 tiendas físicas de golpe. Vas a poder ver nuestros productos en punto de venta con promotoría y experiencia”.

Hogar inteligente

El ecosistema de Dreame en México está por expandirse drásticamente durante el primer semestre del año. La marca introducirá categorías que van desde la purificación de aire —relevante por las condiciones ambientales de las grandes urbes— hasta la seguridad del hogar y el cuidado de mascotas.

“Abrimos seguridad, mascotas y purificadores de aire. Esos tres ya empiezan a llegar a México tal cual”, detalló Dubon, mencionando la llegada de cerraduras inteligentes (Smartlockers), cámaras 360 y dispensadores automatizados de agua y alimento para mascotas.

El motor de este crecimiento sostenido reside en una fuerte inversión en Investigación y Desarrollo (I+D). Según Dubon, la empresa destina más de 7.0% de sus ingresos globales a la innovación, lo que les permite incluso proveer tecnología a otras firmas de renombre mundial.

La Dreame X60 Max Ultra Complete combina un diseño ultradelgado de 7.95 cm con un avanzado sistema de visión con inteligencia artificial capaz de reconocer más de 280 objetos. Especial

Lo que viene

A escala global, la marca analiza qué tanto conviene traer sus autos y celulares a países como México. “Estamos posicionándonos primero en lo que somos más fuertes, pero la tecnología ya está en desarrollo y el negocio está enfocado hacia allá”, afirmó Dubon.

La incursión automotriz de la firma, presentada bajo los conceptos Nebula Next y la marca Star Motor, busca aprovechar la experiencia de la compañía en motores digitales de ultra alta velocidad. Con prototipos que prometen aceleraciones de 0 a 100 km/h en menos de dos segundos, la marca pretende demostrar que la eficiencia de sus aspiradoras puede trasladarse con éxito al asfalto mexicano, donde el mercado de vehículos eléctricos mantiene un crecimiento de doble dígito.

En el segmento de telecomunicaciones, el arribo del smartphone Dreame E1 marca el inicio de una era de hiperconectividad para el usuario local. Este dispositivo, que ya ha comenzado su fase de certificación internacional, funcionará como el centro de mando de un ecosistema IoT que permitirá controlar desde la iluminación y la seguridad del hogar hasta el rendimiento del vehículo, todo bajo una misma interfaz diseñada para eliminar las barreras entre el hardware y el software.