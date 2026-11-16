Las empresas proveedoras de bienes y servicios siguen enfrentando una crisis de liquidez debido al adeudo millonario de Petróleos Mexicanos (Pemex), una situación que pone en riesgo sus operaciones, inhibe inversiones y con ello la derrama económica de las regiones petroleras del país.

En entrevista, Rafael Espino, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC), dijo que además del adeudo reconocido en su reporte financiero al cierre del tercer trimestre por 414 mil 218 millones de pesos, se suman alrededor de 30 mil millones de pesos correspondientes a trabajos realizados durante 2024, pero que hasta ahora la empresa no ha facturado.

Explicó que el pasivo sin facturar corresponde únicamente al reporte de 48 de las 60 compañías agremiadas a la asociación, bajo el argumento de que Pemex mantiene estos trabajos bajo procesos de auditoría desde la transición gubernamental, sin que hasta ahora se dé respuesta o certeza sobre cuándo pagarán estos adeudos pendientes.

Si bien el esquema de factoraje implementado en 2025 a través de Banobras permitió cubrir los compromisos de ese año, para ser pagados a un plazo de ocho años, el esfuerzo no ha sido suficiente, pues además del lastre pendiente de hace dos años, los pagos correspondientes del ejercicio 2026 comenzaron a rezagarse nuevamente a partir de julio.

Cuartoscuro

El presidente de la AMESPAC rechazó los recientes argumentos y señalamientos del director de Pemex, Juan Carlos Carpio, sobre que los contratistas reciben los recursos, pero omiten pagar a sus subcontratistas, lo que afecta las economías locales y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

Dijo que es imposible operar o mantener la prestación de servicios sin liquidar a la cadena de suministro, lo que afecta directamente a la mayor parte de las empresas, quienes han tenido que adquirir financiamiento, reducir sus operaciones e incluso despedir personal altamente especializado.

En el caso de las compañías transnacionales, reconoció que estas son financiadas con recursos de sus matrices u operaciones en otros países para sostener sus actividades en México, una situación que también será difícil sostener en el largo plazo.

Falta de liquidez

Para el experto, la falta de liquidez y la incertidumbre ya han tenido un impacto directo en la actividad petrolera, pues el bajo nivel de producción de crudo por parte de Pemex también tiene que ver con una menor oferta de equipos de perforación y a menos empresas dispuestas a trabajar sin que se asegure su remuneración.

Insistió en que el desinterés por participar en nuevos proyectos se refleja en la caída de equipos de perforación activos en el país, los cuales suman menos de 30 unidades, frente a los 600 que operan en Estados Unidos o los más de 100 en Canadá.