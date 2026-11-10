Pemex quiere refinar y volver a explorar

El director de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, se presentó ante diputados, en la Comisión de Energía, y esbozó dos claros caminos que tomará la ahora empresa pública del Estado.

REFINACIÓN, MÁS VALOR AGREGADO POR BARRIL

Por un lado, va a la refinación. El petróleo para exportar ahora se utilizará internamente para refinar.

Carpio Fragoso defendió la refinación de Pemex: si un barril de petróleo se refina, vale 3.5 veces más así que sin refinar.

Con la refinación, Pemex busca dejar de importar tantos combustibles, como gasolina y diésel.

Para 2030, Pemex plantea estar produciendo en México 85% de las gasolinas, diésel y turbosina. Hoy en día, todas se importan en porcentajes de, por lo menos, 40 por ciento.

Es un tema de soberanía energética.

Aunque, como todo, también se deben ver los costos de refinación. Pemex es una empresa con gran carga laboral. No despide a nadie y se ha vuelto más pequeña. Esos costos laborales pesan en los costos.

El director de Pemex está convencido de la necesidad de soportar los costos, sin elevarlos, y los números van a salir.

EXPLORACIÓN EN AGUAS PROFUNDAS CON PETROBRAS, BP Y ENI

Por otro lado, Pemex regresa a la exploración de petróleo. Desde Cantarell, el megayacimiento de los años ochenta, donde se refería a un México inundado de petróleo, no se han encontrado nuevos yacimientos de esa magnitud.

Sin embargo, Juan Carlos Carpio, junto con Luz Elena González, secretaria de Energía, han expresado la existencia de gran potencial de crudo en las costas mexicanas, en el golfo, desde Tamaulipas hasta Campeche.

Pemex trae acuerdos de colaboración con tres empresas extranjeras. Una de ellas es Petrobras. La otra, BP, British Petroleum. Y la otra es la italiana ENI. Con ellas se realiza la exploración en aguas profundas del golfo de México.

Dio a conocer, por fin, una nueva extracción de petróleo para diciembre de 2027 en el Cinturón Plegado Perdido del golfo de México.

META: PRODUCIR 1.8 MDB DIARIOS

La meta es producir petróleo por 1.8 millones de barriles diarios, de los cuales, 1.45 millones irán a la refinación. El resto, alrededor de 300 mil barriles diarios, irán a la exportación para tener mejoría en los ingresos.

AYUDA DE GOBIERNO, SÍ, PERO MENOR

Ahora, Juan Carlos Carpio dio los números de Pemex (algunos ya se conocían del Informe Trimestral). En primer lugar, Pemex sí sigue recibiendo ayuda gubernamental. Pero no de las magnitudes de años pasados.

En 2027 el apoyo gubernamental será de 81 mil millones de pesos. Es mucho, pero también menor que el apoyo recibido en 2026, de 263 mil millones de pesos.

En cuanto a su deuda financiera, sí ha bajado. Se redujo de más de 100 mil a 77 mil millones de dólares.

En cuanto al pago de proveedores, Carpio insiste en haberles pagado, aunque todavía hay saldos pendientes. Por eso publicará listas de a quienes les han pagado, porque hay muchos subcontratistas que dependen de los grandes contratistas que ya han recibido su pago.

Así se presentó el director de Pemex, reconociendo el apoyo gubernamental, pero con un nuevo plan estratégico: refinar para producir en México las gasolinas, el diésel y la turbosina. Y también volver a explorar para extraer petróleo y llegar a producir 1.8 millones de barriles diarios, de los cuales sólo 300 mil se irán a la exportación y 1.4 millones irán para las siete refinerías. Insiste en que si los costos de la refinación no aumentan, serán rentables. Es un cambio interesante en Pemex, esperemos que logren los objetivos.

CANASTA OXXO, COMO MINIPACIC

FEMSA decidió sacar su miniPacic, a través de la venta de una canasta de productos de primera necesidad, donde casi todos tendrán un precio de 20 pesos. Desde arroz, frijoles y lácteos hasta aceite, limpiadores, detergentes, papel higiénico y atún, todos se venderán en 20 pesos. El producto se llamará Canasta OXXO y estará en anaqueles especiales en las tiendas con distintivos en forma de canasta.

OXXO se ha convertido en la principal cadena de tiendas de proximidad (cerca de las casas) de todo el país. Un formato pequeño, pero surtido. Y ahora lanza una suerte de canasta básica en momentos donde la inflación no está desbordada, pero sí hay productos que tienen mucha volatilidad.