Destaca Sheinbaum crecimiento de economía

El crecimiento de 1.4 por ciento de la economía de México en el segundo trimestre del año fue destacado por la presidenta Claudia Sheinbaum

La cifra colocó a México en el segundo lugar con mayor crecimiento durante ese periodo entre los países del Grupo de los 20, que incluye a las economías más fuertes del mundo, informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“México 1.4. Segundo lugar de crecimiento económico en el segundo trimestre del 2026, y nos va a ir mejor en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre. Para todos aquellos que dicen que va muy mal.

“Segundo lugar en crecimiento económico de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, aún con tarifas”, expuso la titular del Ejecutivo.

Como lo hizo en los mítines del fin de semana, hizo alusión a un artículo publicado por el ex secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, quien criticó la política social de la actual administración.

Recordó que Ortiz fue titular de Hacienda durante el sexenio de Ernesto Zedillo y fue artífice de que la deuda adquirida por los bancos, fuera convertida en deuda pública que se sigue cubriendo a la fecha y que de acuerdo con proyecciones de las actuales autoridades hacendarias, es impagable.