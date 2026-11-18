Abrir una cuenta digital, realizar una transferencia o pagar con tarjeta son operaciones cada vez más habituales para millones de personas. Sin embargo, detrás de la comodidad de los servicios financieros digitales existe una preocupación que continúa presente entre los usuarios: la seguridad de su dinero y de sus datos personales.

Las cifras muestran la dimensión del desafío. Durante el primer semestre de 2026, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió 43 mil 871 reclamaciones por posible fraude, un incremento de 16.7% respecto al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con los datos citados por Broxel, 74.1% de esos casos estuvo relacionado con tarjetas de crédito y débito.

En este escenario, la ciberseguridad se ha convertido en un componente central para las empresas que ofrecen servicios financieros digitales. La protección no depende únicamente de contar con plataformas tecnológicas, sino también de establecer controles, cumplir con disposiciones regulatorias y proporcionar herramientas que permitan a los usuarios identificar y atender movimientos inusuales.

Broxel señala que su estrategia de protección está construida sobre estos elementos y que actualmente atiende a una base de 30 millones de usuarios. La compañía afirma que combina infraestructura tecnológica, certificaciones internacionales y mecanismos de monitoreo para fortalecer la seguridad de las operaciones.

Regulación y cumplimiento como punto de partida

Uno de los elementos que intervienen en la confianza hacia una institución financiera es el marco regulatorio bajo el cual opera. En México, los distintos tipos de entidades financieras están sujetos a disposiciones y obligaciones específicas, de acuerdo con la naturaleza de sus actividades.

Broxel refiere que cuenta con licencias y figuras de operación relacionadas con las Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) y las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE). En Estados Unidos, la empresa también reporta contar con una licencia de transmisor de dinero, conocida como Money Transmitter License.

Estas figuras establecen marcos de operación y cumplimiento que forman parte de la estructura institucional de los servicios financieros. Para los usuarios, conocer bajo qué regulación opera una entidad es un punto relevante al momento de elegir dónde administrar sus recursos o realizar transacciones.

No obstante, la seguridad financiera también requiere controles técnicos y operativos que permitan proteger la información, dar continuidad a los servicios y responder ante posibles incidentes.

Certificaciones internacionales para proteger la información

En materia de ciberseguridad, Broxel reporta contar con ocho certificaciones internacionales. Entre ellas se encuentran estándares relacionados con la protección de información financiera, la privacidad de los datos personales y la continuidad de las operaciones.

Una de las certificaciones que destaca la compañía es PCI DSS versión 4.0.1, estándar internacional enfocado en la protección de los datos de tarjetas de pago. Según la información de la empresa, este reconocimiento se obtuvo después de una auditoría independiente realizada por GM Sectec.

A este estándar se suman otras certificaciones:

ISO/IEC 27001: establece requisitos para implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad de la información.

ISO/IEC 27701: incorpora lineamientos para la gestión de la privacidad y la protección de datos personales.

ISO 22301: se enfoca en la continuidad del negocio y en la capacidad de mantener o recuperar operaciones ante situaciones que puedan interrumpir los servicios.

La compañía también refiere contar con el Modelo Global CIC 4.0, del Instituto Mexicano de Teleservicios, relacionado con la calidad de la atención a clientes.

Estas certificaciones atienden distintos aspectos de la operación: desde el resguardo de información sensible hasta la preparación ante contingencias. Su relevancia radica en que establecen criterios y procesos que pueden ser evaluados mediante mecanismos de auditoría y seguimiento.

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Inteligencia artificial para detectar movimientos inusuales

La tecnología también tiene un papel en la identificación de posibles operaciones fraudulentas. Los sistemas de monitoreo transaccional permiten analizar movimientos y detectar patrones que se apartan del comportamiento habitual de una cuenta.

Broxel indica que utiliza herramientas de inteligencia artificial para supervisar transacciones, identificar comportamientos atípicos y generar alertas preventivas. Este tipo de tecnología puede contribuir a reconocer señales de riesgo con mayor rapidez y facilitar una respuesta oportuna ante movimientos que requieren revisión.

A estos mecanismos se incorporan medidas como el cifrado de datos, la autenticación multifactor y la trazabilidad de los pagos en tiempo real. En conjunto, buscan reforzar distintas etapas de una operación: desde el acceso a la cuenta y la protección de la información hasta el seguimiento de las transacciones.

La autenticación multifactor, por ejemplo, añade una capa adicional de validación para confirmar la identidad de quien intenta ingresar a un servicio. El cifrado, por su parte, ayuda a proteger la información durante su almacenamiento o transmisión.

Sin embargo, la prevención también depende de que los usuarios tengan acceso a información oportuna y puedan actuar cuando detecten una actividad que no reconocen.

Herramientas para que los usuarios mantengan el control

Además de los mecanismos de protección que operan en segundo plano, Broxel señala que su aplicación incorpora funciones para que los usuarios supervisen sus movimientos y administren ciertos aspectos de sus gastos.

Entre las herramientas disponibles se encuentran las notificaciones instantáneas y la posibilidad de establecer límites de gasto por categoría. Estas funciones permiten recibir avisos sobre la actividad de la cuenta y establecer parámetros de consumo, lo que puede facilitar la identificación de cargos inesperados.

Las alertas tienen especial importancia porque ayudan a reducir el tiempo entre una operación y el momento en que el titular se entera de ella. Si el usuario identifica un movimiento que no reconoce, puede iniciar las acciones correspondientes para reportarlo y proteger su cuenta.

La seguridad, por tanto, no se limita a la infraestructura de la institución. También involucra la participación del usuario y el uso adecuado de las herramientas que tiene a su disposición.

Hábitos que complementan la protección digital

Aunque las plataformas financieras incorporen sistemas de monitoreo y mecanismos de autenticación, ninguna tecnología elimina por completo el riesgo de fraude. La protección requiere también hábitos cotidianos que reduzcan las posibilidades de que terceros obtengan acceso a información confidencial.

Entre las recomendaciones de seguridad que comparte Broxel se encuentran:

No compartir contraseñas, códigos de seguridad ni el NIP de la tarjeta. Estos datos son personales y no deben proporcionarse a terceros.

Mantener activas las notificaciones. Recibir avisos sobre las operaciones permite identificar con mayor rapidez movimientos que no corresponden al titular.

Bloquear y reportar la tarjeta ante cargos desconocidos. Actuar oportunamente puede ayudar a limitar el impacto de una operación no reconocida.

Estas medidas cobran relevancia en un entorno donde los intentos de fraude pueden recurrir a llamadas, mensajes o sitios que buscan engañar a los usuarios para obtener sus credenciales.

Por ello, además de revisar las características de seguridad de una plataforma, es importante que las personas eviten compartir información confidencial y utilicen los canales oficiales de atención cuando tengan dudas sobre una operación.

La seguridad como parte de los servicios financieros digitales

El crecimiento de los pagos electrónicos y de las cuentas digitales ha elevado las expectativas de los usuarios sobre la protección de su información y sus recursos. Para las instituciones financieras, esto implica mantener sistemas de prevención, actualizar sus mecanismos de seguridad y cumplir con los estándares aplicables a sus operaciones.

Broxel afirma que cuenta con 15 años de trayectoria, licencias financieras en México y Estados Unidos, así como certificaciones internacionales relacionadas con la seguridad de la información, la privacidad y la continuidad operativa. También destaca el uso de inteligencia artificial para monitorear transacciones y detectar comportamientos inusuales.

La empresa sostiene que estas capacidades forman parte de la infraestructura con la que atiende a sus 30 millones de usuarios. En un mercado donde la confianza es determinante para la adopción de servicios financieros digitales, la protección de los datos y la capacidad de responder ante posibles riesgos representan elementos centrales de la experiencia financiera.

Para los usuarios, la elección de una plataforma debe considerar no solo la facilidad para realizar pagos o administrar recursos, sino también el marco regulatorio de la institución, sus mecanismos de protección y las herramientas disponibles para mantener el control de sus operaciones.