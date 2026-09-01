Banco del Bienestar impulsa la inclusión financiera

A través del Banco del Bienestar y la Financiera para el Bienestar se impulsó la inclusión social y financiera, principalmente de la población más vulnerable. Del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026, se entregaron 713 mil 371.6 millones de pesos en apoyos monetarios, a través de 22 programas sociales que beneficiaron a 33.9 millones de personas.

Además, 99.3% de las personas recibieron sus recursos mediante tarjetas de débito asociadas a cuentas bancarias, mientras que 0.7% restante obtuvo el apoyo en efectivo a través de las mesas de atención, debido a afectaciones ocasionadas por emergencias naturales.

Durante el período se abrieron 10.2 millones de nuevas cuentas bancarias, principalmente para personas beneficiarias de programas sociales.

Se lanzó la “Tarjeta Bienestar Paisano” para connacionales repatriados, lo que permitió atender a 103 mil 591 personas, con una dispersión total de 265.9 millones de pesos. Se otorgaron 14.5 millones de tarjetas de débito, con lo que el número acumulado ascendió a 57.6 millones de tarjetas.

De acuerdo con el informe a través de Financiera para el Bienestar (FINABIEN) se buscó ofrecer servicios y productos financieros a la población ubicada en zonas con infraestructura financiera limitada.

Asimismo, de septiembre de 2025 a junio de 2026, la banca de desarrollo en su conjunto colocó financiamiento con crédito y garantías por 1 billón 397 mil 606 millones de pesos, lo que generó un saldo de crédito directo e impulsado al sector privado por 2 billones 164 mil 743 millones de pesos. Con estos recursos, se atendió a 2 millones 32 mil 976 beneficiarios de su población objetivo.