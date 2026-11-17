La expansión de la banca móvil, el despliegue de terminales punto de venta y la creciente disponibilidad de canales digitales impulsan la bancarización en México, revela la octava edición del Índice Banamex de Inclusión Financiera 2026.

Durante la presentación de los resultados, Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex, informó que el número de contratos de banca móvil registró un incremento acumulado de 556% entre 2017 y 2025.

En contraste, el directivo precisó que la infraestructura tradicional muestra una tendencia descendente, pues las sucursales físicas acumularon una reducción de 19.2% en el mismo periodo como reflejo de la adopción tecnológica.

El especialista explicó que el dinamismo de los servicios financieros remotos responde también al despliegue de terminales punto de venta por parte de diversos actores del ecosistema, factor que incentiva el uso cotidiano de medios electrónicos en comercios.

"En las transacciones en terminales punto de venta tenemos un crecimiento cercano al 102% en el mismo periodo; ambos indicadores nos hablan de esta digitalización y profundización en los canales digitales".

De acuerdo con los datos del reporte, Ciudad de México, Baja California Sur, Nuevo León y Quintana Roo lideran a nivel nacional en la adopción y uso de canales digitales para operaciones de pago y cobranza.

Oportunidad con retos

Guillermina Rodríguez, directora de Estudios Económicos de Banamex, subrayó que la Ley de Economía Digital representa una ventana estratégica para consolidar los medios de pago electrónicos en el país.

Aclaró que el propósito central de esta normativa consiste en disminuir la dependencia del dinero en efectivo sin llegar a eliminarlo por completo de la actividad económica nacional.

No obstante, advirtió que el principal obstáculo reside en las comunidades con menor acceso a servicios financieros formales.

"Persisten las brechas territoriales y, cuando hablamos de geografías, no nos referimos únicamente a los municipios, sino a una población que puede estar rezagada y que necesita incorporarse más al tren de la inclusión financiera", expuso Rodríguez.

El análisis de Banamex advierte que el éxito de esta transición tecnológica depende de variables complementarias como la conectividad a internet, la confianza de los usuarios en las plataformas, la protección al consumidor y el fortalecimiento de las capacidades financieras de la ciudadanía.

"La experiencia internacional muestra que la disponibilidad de infraestructura tecnológica es una condición necesaria, pero no suficiente, para lograr una inclusión financiera efectiva", sostiene el documento presentado por el banco.

El informe concluye que el marco regulatorio digital tiene el potencial de cerrar la distancia entre la simple tenencia de una cuenta y su aprovechamiento real en la vida diaria.