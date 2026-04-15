Con la mira puesta en los más de 5 millones de turistas que se esperan en territorio nacional y un consumo doméstico que promete romper récords, Alsea está lista para el Mundial de Futbol 2026. Para la operadora de restaurantes, la justa deportiva no sólo es un evento deportivo, sino el motor que impulsará el tráfico y las ventas en sus marcas insignia, con Domino’s Pizza y Chili’s como los jugadores estrella.

Jaime Vásquez, director general de Vips y Restaurantes, reveló que la compañía ha blindado su infraestructura operativa para evitar cuellos de botella ante la alta demanda.

La estrategia de Alsea es dual: atraer consumidores hacia sus restaurantes y ganar en envíos a domicilio. Según estimaciones compartidas por Torrado, 70% de los mexicanos seguirá los partidos desde sus hogares, un terreno donde Domino’s Pizza busca encabezar el marcador.

"Estamos preparados en todos los sentidos: infraestructura, operación y gente. Es nuestro primer mundial bajo este contexto y tenemos ya todas las estimaciones para asegurar que los invitados tengan una gran experiencia", afirmó el directivo.

Alsea, con la cancha lista para meter gol; Chilli’s y Domino’s, las estrellas Alsea

Sports Bar, el desafío

La apuesta principal de Alsea recae en Chili’s, marca que Torrado define como el “Sports Bar más importante de México". Los establecimientos contarán con más de 50 pantallas y la transmisión de 100% de los partidos, buscando capitalizar la afluencia de clientes en diversos horarios.

“Tenemos experiencia del Super Bowl, tenemos experiencia de las finales de Champions y demás y, obviamente depende del partido y de los jugadores, de dónde va a ser el horario, depende de muchas cosas, afortunadamente hoy nosotros estamos bien preparados para que podamos recibir a los clientes en la mañana, en el desayuno, en la comida y en la cena”, sostuvo.

Sin embargo, el reto logístico más grande estará en las calles. Ante la tendencia de los consumidores de realizar pedidos apenas unos minutos antes del silbatazo inicial, la recomendación de la firma es la anticipación. "Mientras te anticipes, vas a tener siempre mejor experiencia", señaló Vásquez, quien también detalló que han reforzado las plantillas de repartidores y simplificado el menú para agilizar las entregas.

El directivo también se refirió a la inflación que ha impactado en los costos de algunos insumos, por lo que en la empresa están implementando estrategias para obtener los mejores precios con los proveedores.

“Hemos cuidado mucho el tema de la inflación, prácticamente no hemos subido precios, entonces estamos muy conscientes de que el consumidor hoy tiene que tener la mejor calidad del producto, la mejor experiencia y a un precio bastante accesible”, concluyó.