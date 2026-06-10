Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de talento digital y estrechar la relación entre el sector académico y la industria, Arca Continental y el Tecnológico de Monterrey llevaron a cabo la segunda edición del hackathon nacional Hack4Her, un encuentro que reunió a cerca de 350 estudiantes en Monterrey para trabajar en soluciones aplicadas a desafíos reales de negocio.

La actividad se realizó los días 6 y 7 de junio en el campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey y forma parte de la estrategia de la compañía para consolidarse como uno de los embotelladores más digitalizados del Sistema Coca-Cola, mediante el impulso de capacidades en analítica avanzada, automatización e innovación tecnológica.

La convocatoria logró una amplia participación nacional con estudiantes provenientes de 36 carreras universitarias, representantes de 15 instituciones de educación superior y jóvenes de 21 estados del país, entre ellos Nuevo León, Ciudad de México, Puebla y Estado de México.

Durante las dos jornadas de trabajo, los participantes se organizaron en 97 equipos multidisciplinarios para atender cuatro retos estratégicos planteados por el Digital Nest de Arca Continental, enfocados en áreas como analítica de datos, modelos predictivos, optimización operativa, plataformas tecnológicas y automatización inteligente.

Además de competir por premios, los equipos tuvieron la oportunidad de presentar propuestas que podrían ser implementadas dentro de la operación de la compañía, al tiempo que los participantes pasaron a formar parte de un semillero de talento para futuras oportunidades profesionales.

Hack4Her impulsa innovación estudiantil y transformación digital Especial

El hackathon contó con el respaldo de especialistas de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, así como de comunidades como Women In Technology (WIT), que participaron mediante talleres, mentorías y actividades de networking para enriquecer la experiencia de los estudiantes.

“En Arca Continental impulsamos el desarrollo de talento con habilidades en analítica, tecnología y pensamiento estratégico, fundamentales para avanzar en nuestra transformación digital. Espacios como Hack4Her nos permiten vincularnos con estudiantes que hoy están formándose y que mañana serán clave para la evolución del negocio”, comentó Santiago Herrera Varón, Director Ejecutivo Comercial y Digital de Arca Continental.

En el marco de la celebración de su centenario como el primer embotellador de Coca-Cola en México, Arca Continental reiteró su apuesta por la formación de nuevas capacidades que permitan construir una cultura de innovación y crecimiento sostenible para las próximas décadas.

La empresa reportó que durante 2026 cuenta con más de 70 mil colaboradores distribuidos en cinco países. Además, fue reconocida entre Los Mejores Empleadores de México por Forbes y Statista, y figura dentro del Top 5 de Merco Talento en el sector de bebidas.