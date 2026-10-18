Alicia en el País de las Maravillas llega a Volvo Fashion Week México de la mano de Daniel Herranz

Inspiradas en la aventurera Alicia, en el apresurado Conejo Blanco, en la delirante fiesta del té y en el pomposo y rojo mundo de la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, es que el diseñador mexicano Daniel Herranz presentó la colección Series 10. La Hora del Té, en el marco de la Volvo Fashion Week México.

A través de la marca Zurce, que dirige el joven diseñador, La Hora del Té muestra mediante diversas texturas, cortes y accesorios su propia reinterpretación del clásico de Lewis Carroll de 1865 con 34 atuendos.

Pasarela Zurce Volvo Fashion Week México 2026 Cortesía Volvo Fashion Week México

La primera vez que Herranz tuvo el libro de 1865 fue a la edad de siete años, aunque confiesa en entrevista con Excélsior, no le quedó muy clara la idea.

“Pero a mí lo que me gusta hacer de repente es revisitar los libros que tengo y ver esos textos en diferentes etapas de la vida, y este libro forma parte de mi vida por el vínculo emocional que tengo con mi abuela, que tres años después ella falleció.

Pasarela Zurce Volvo Fashion Week México 2026 Cortesía Volvo Fashion Week México

Es un libro que me recuerda mucho a ella, con el que me he reencontrado y he comprado ediciones especiales; es un libro que disfruto mucho, sobre todo por lo que plantea, este desafío a las reglas no dichas que todos seguimos, pero este punto de quiebre del sinsentido como del que nacen muchas de las situaciones que el libro de plantea”, expresa en el backstage al final del desfile, aún con la emoción a flor de piel.

Daniel Herranz Cortesía Volvo Fashion Week México

Para llevar a cabo la creación de los look, que se vieron en las 34 salidas que tuvo la pasarela, Herranz colaboró con la plataforma Pinterest como herramienta de investigación y construcción visual. A través de ésta, el equipo reunió referencias de moda, color, indumentaria, materiales y cultura visual, creando tableros que permitieron ordenar y conectar distintas líneas de investigación durante el proceso creativo.

Herranz subraya que la novela británica le dio, desde luego toda la información y para transformar la estética victoriana y surrealista en siluetas actuales, el equipo creativo recurrió a un puente entre el arte clásico y el entorno digital, mediante una colaboración con Pinterest.

Pasarela Zurce Volvo Fashion Week México 2026 Cortesía Volvo Fashion Week México

“Todas estas referencias muy antiguas de las ilustraciones que tiene el libro, de cómo se veía Alicia, de cómo se veía El Sombrero, de todos estos personajes tan icónicos y mezclarlos, bajarlos a un ecosistema mucho más contemporáneo, a la era digital, que es a donde pertenece Pinterest, fue un proceso orgánico muy sencillo, muy llevadero, muy rico, porque todo este universo que te ofrece Pinterest, básicamente que te da muchas soluciones, nos gustó mucho.”

Pasarela Zurce Volvo Fashion Week México 2026 Cortesía Volvo Fashion Week México

La narrativa visual se estructuró a partir de cuatro pasajes diferenciados que guiaron el hilo conductor de la pasarela.

“Cuatro núcleos para la colección: el primero era Alicia, que era un personaje con sus colores, que es el azul cielo, la Alicia que todo mundo recuerda, que se repitió en los otros núcleos; con una idea del universo del Conejo Blanco; después pasamos a la fiesta del té, con el Sombrero Loco, La Liebre; después nos fuimos a visitar el jardín de las flores y, finalmente, terminamos con todo el universo de la reina de corazones que es más blanco y negro con las cartas y el juicio, ésa era la idea”, detalla Daniel.

Pasarela Zurce Volvo Fashion Week México 2026 Cortesía Volvo Fashion Week México

De poder ser un personaje del fascinante mundo de Alicia en el País de las Maravillas, el director de Zurce preferiría ser el autor, al que admira tener la capacidad de imaginar todas esas situaciones, la mentalidad de crear una pieza que a lo largo de los años ha tocado a muchísima gente y se ha convertido en un referente de la literatura.