Si tienes un perrito chihuahua y buscas un plan diferente para celebrar el Día de Muertos, Chiwinity 2026 prepara una reunión especial en la Ciudad de México. La convocatoria invita a los amantes de esta raza a compartir una mañana de convivencia, fotografías y actividades al aire libre, con disfraces inspirados en el Día de Muertos y Halloween.

Además de reunir a decenas de ejemplares, el encuentro busca crear un espacio para que los dueños intercambien experiencias y disfruten de una actividad distinta con sus mascotas.

Chiwinity 2026 celebra el Día de Muertos con tu perrito chihuahua en CdMx Canva

¿Cuándo y dónde será Chiwinity 2026 en CDMX?

La segunda Reunión Chiwinity tendrá lugar el domingo 25 de octubre de 2026, a las 9:00 horas, en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

La convocatoria está dirigida a las personas que tienen un chihuahua y desean compartir una experiencia con otros dueños de esta raza. Entre los objetivos del encuentro destaca superar la cifra de ejemplares que acudieron a la primera edición.

De acuerdo con la información difundida en las redes sociales del evento, los organizadores señalaron que el punto de encuentro será el Paseo de los Compositores, ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Este espacio será el punto de partida para una jornada que combinará la convivencia entre mascotas con actividades recreativas. Por ello, se recomienda a los asistentes revisar las indicaciones de acceso y confirmar cualquier actualización antes de acudir.

Chiwinity 2026 celebra el Día de Muertos con tu perrito chihuahua en CdMx IG: @chiwinitycdmx

Estas son las actividades de Chiwinity 2026

La reunión no se limitará a juntar a decenas de chihuahuas en un mismo espacio. El programa contempla distintas actividades para que los asistentes convivan con sus mascotas y conozcan a otras personas que comparten su gusto por esta raza.

Entre las propuestas anunciadas se encuentran las siguientes:

Caminata grupal: los perros recorrerán una parte del bosque junto a sus familias, en una actividad que busca fomentar la convivencia entre los asistentes.

Fotografía conmemorativa: se prevé una imagen colectiva de los participantes y sus mascotas para recordar el encuentro.

Sesiones fotográficas individuales: los dueños podrán conservar un recuerdo de sus chihuahuas durante esta reunión temática.

Dinámicas y rifas: habrá actividades recreativas para quienes participen en la jornada.

Picnic: el encuentro incluirá un espacio para convivir y descansar junto a las mascotas.

El evento representa una alternativa de entretenimiento para quienes buscan actividades con sus animales de compañía y desean aprovechar la temporada de celebraciones de octubre.

La reunión también ofrece una oportunidad para conocer a otros dueños, intercambiar experiencias sobre el cuidado de los chihuahuas y disfrutar de una mañana al aire libre en uno de los espacios emblemáticos de la capital.

Chiwinity 2026 celebra el Día de Muertos con tu perrito chihuahua en CdMx IG: @chiwinitycdmx

¿Cuánto cuesta ir a Chiwinity 2026 y cómo puedes registrarte?

Quienes deseen participar deben considerar una cuota de recuperación de 50 pesos por persona, destinada a cubrir gastos relacionados con los trámites, los permisos y la logística del encuentro.

Otro requisito es contar con un número de socio de Chiwinity. Las personas que todavía no lo tengan pueden solicitar información sobre el procedimiento de registro mediante el WhatsApp 55 2743 4883.

Antes de realizar cualquier pago, conviene confirmar con los organizadores que el monto y el número de contacto continúan vigentes, así como revisar las condiciones de participación.

También es importante verificar las indicaciones para ingresar al lugar y conocer si existe algún requisito adicional para los asistentes o sus mascotas. De esta manera, los interesados podrán organizar su visita con anticipación y evitar contratiempos el día del evento.

Chiwinity 2026 celebra el Día de Muertos con tu perrito chihuahua en CdMx Canva

¿Tienes un chihuahua? Así puede celebrar el Día de Muertos con otros perritos

El Día de Muertos y Halloween inspirarán la temática de Chiwinity 2026. Por ello, los dueños podrán preparar disfraces para sus mascotas y aprovechar la reunión para tomar fotografías con atuendos alusivos a estas celebraciones.

Entre las opciones están los disfraces de catrina, calavera, fantasma y otros personajes relacionados con octubre. Sin embargo, el disfraz no es obligatorio, por lo que cada familia puede decidir cómo participar.

La propuesta combina el gusto por los animales con una de las temporadas más representativas de México. Además, permite que los asistentes compartan fotografías de sus mascotas y disfruten de una actividad distinta durante el fin de semana.

No obstante, antes de elegir un atuendo, es importante priorizar el bienestar de los perros. Las prendas deben permitirles moverse con libertad, ver y respirar sin dificultad. También conviene evitar accesorios pequeños que puedan morder o tragar.

Si el animal muestra incomodidad, intenta quitarse el disfraz o presenta señales de estrés, lo mejor es retirarle la prenda. La idea es que la experiencia resulte agradable para todos los participantes, sin obligar a las mascotas a utilizar accesorios que les causen molestias.

Chiwinity 2026 celebra el Día de Muertos con tu perrito chihuahua en CdMx Canva

¿Qué debes saber antes de llevar a tu chihuahua a la reunión Chiwinity?

Antes de acudir al Bosque de Chapultepec, conviene preparar algunos detalles para que la experiencia sea cómoda tanto para los perros como para sus acompañantes.

Estas son algunas recomendaciones prácticas:

Confirma tu registro: revisa que cuentas con el número de socio y las indicaciones de los organizadores.

Verifica el punto de reunión: consulta la ubicación exacta antes de salir de casa y revisa si existen cambios de último momento.

Lleva agua fresca: procura que tu mascota tenga acceso a hidratación durante la actividad.

Utiliza correa y arnés: estos accesorios ayudan a mantener el control del perro en espacios concurridos.

Elige un disfraz cómodo: evita prendas que limiten sus movimientos o dificulten su respiración.

Respeta su espacio: no fuerces la interacción con otros perros si tu mascota se muestra nerviosa.

Recoge sus desechos: lleva bolsas para mantener limpio el espacio público.

También es recomendable observar el comportamiento del chihuahua durante la reunión. La presencia de numerosos perros, los sonidos y el movimiento de personas pueden resultar abrumadores para algunos ejemplares. Si tu mascota necesita descansar o alejarse del grupo, busca un lugar tranquilo y dale tiempo para recuperarse.

Por último, revisa las indicaciones de la organización sobre el acceso, las actividades y cualquier cambio en la convocatoria. Esta precaución te permitirá planear mejor la visita y disfrutar de la experiencia junto a tu compañero de cuatro patas.

Chiwinity 2026 ofrece una oportunidad para que los amantes de los chihuahuas compartan su afición en un ambiente festivo, con actividades recreativas y una temática inspirada en las celebraciones de octubre.

Más allá de los disfraces y las fotografías, la convivencia y el respeto por las necesidades de cada mascota serán fundamentales para disfrutar de la jornada.

Si planeas asistir, organiza tu registro con anticipación, confirma los datos del encuentro y prepara todo lo necesario para que tu perro disfrute de esta experiencia a su propio ritmo.