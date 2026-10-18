La detección oportuna puede ayudar a salvar la vida de pacientes con cáncer de mama

La detección oportuna de un cáncer de mama puede ayudar a la sobrevivencia de las mujeres hasta en 90%, por ello es de suma importancia continuar hablando y visibilizando dicha enfermedad.

Angélica Estrada, voluntaria de Fundación CIMA y sobreviviente de cáncer de mama, conversó con Excélsior sobre la importancia de concientizar a la población, sobre todo a las personas más jóvenes, dado a una incidencia en de la enfermedad en dicho sector, aunque, principalmente, subraya, 80% se da en muejres arriba de 40 años.

Si bien la lucha contra el cáncer de mama se hace de manera reiterativa durante octubre, con el 19 del mismo mes como el Día Internacional, Estrada hace hincapié en que en México representa la tercera causa de muerte en mujeres por tumores.

Tratamos de incentivar la autoexploración mensual en personas que están menstruando, después del quinto al séptimo día; en personas que ya no menstrúan, hay que fijar un día, y también las personas embarazadas pueden autoexplorarse, siempre es importante hacerlo. Y aunque es importante resaltar que la incidencia es muy alta en mujeres, en hombres representa 1%, por lo que también es importante hacer la autoexploración”, dice durante la charla.

La charla fue moderada por una de las directivas de Aerie Cortesía Aerie

Angélica Estrada comparte que se recomienda ahondar en tres líneas de trabajo, considerada la triadade la salud para poder prevenir la enfermedad. La primera es la autoexploración, la segunda “es ir al médico después de los 25 años con un especialista que nos explore y nos envíe a los estudios correspondientes, y la tercera, la mastografía.

La mastografía es un punto y aparte por que tiene muchos mitos y muchas mujeres tienen miedo de hacerla porque pues en realidad sí es dolorosa, pero hay que evaluar qué tanto nos beneficia en relación a nuestra salud, ¿no?, tiene muchos más beneficios hacerla que no hacerla”, subraya la vocera.

Angélica, de voz serena, acudió este jueves a dar una charla con mujeres jóvenes en el Túnel de Luz de Plaza Antara, en la CDMX, para concientizar sobre esta problemática. Lo hizo de la mano de la marca Aerie a través de sus Aerie Real Talks, con lo que celebran el cuarto año consecutivo sobre la importancia de la detección oportuna.

Este mes se incentivan los donativos a través de diversas empresas, como es Aerie, que siempre apoya a la fundación (CIMA) y que también otras empresas lo hacen, donando parte de sus ganancias en algunos productos para que se pueda hacer este trabajo no sólo de concientización, sino también para llegar a campo a poblaciones lejanas.

“También se hace mediante campañas con médicos, expertos en la salud; en escuelas, que hay una campaña muy importante ahorita que hace la Fundación para llegar a secundarias, preparatorias y universidades”, cuenta,

Detención oportuna

De acuerdo con datos oficiales, desafortunadamente hay 30 mil casos nuevos de cáncer de mama al año, de los cuales 70% se detectan en etapas avanzadas, comparte la vocera de Fundación CIMA y “eso lleva a un estrés en la atención de la salud.

“Desafortunadamente, pues la falta de medicamentos es algo que sí pasa, pero también hay que considerar que la población sigue aumentando y los casos siguen aumentando. Entonces por eso es importante visibilizarlo todo el año.

Creo que no hacemos conciencia de las cifras, o sea, es un número que a veces lo oímos en octubre: ‘ya bueno, son 30 mil’, pero cuando tú tienes casos cercanos, yo tuve desafortunadamente un caso de una tía y otros familiares que han tenido cáncer, entonces tú ves el tránsito y pones el foco en eso, mientras, no”, asevera.

Por eso es de suma importancia charlas como las que tiene CIMA con Aerie, pues si una persona sale consciente de que se tiene que autoexplorar, “ya se ganó, porque finalmente es una persona que tiene una oportunidad, si desafortunadamente tiene esta enfermedad, de acceder a la atención pronta.

“El cáncer es curable siempre que sea este detectado a tiempo y que tenga una atención pronta. Cuando esto sucede, la sobrevivencia puede ser hasta de 85 o 90%. Pero si no, en caso contrario, en etapas avanzadas, pues estamos hablando de 15%, la supervivencia se reduce muchísimo. Hay muchos avances, muchas maneras ya de de apoyarnos, pero es importante la autoexploración.”

Angélica también hace hincapié el apoyo que reciben de muchas personas como la donación de pelucas, mangas o prótesis.

Si alguien tiene deseos de donar su cabello para las pelucas, es de gran ayuda. También nos apoyan con pláticas psicológicas durante y después (de la detección). Cuando uno transita por esta enfermedad, la verdad es que es difícil aceptarlo y estar en ella.

“Entonces, es muy importante la ayuda que la Fundación nos da. Yo invito a conocer todo lo que hace la Fundación. Hay cortometrajes con mayor información acerca del cáncer metastásico. Hay una plataforma muy interesante que se llama Tanto por Hacer, que nos da información y nos acerca a especialistas que nos pueden ayudar.”

Para saber

La atención directa es con la psicóloga Karen Carvajal. Se puede atender a todos los casos. No hay una situación de que por si tienes IMSS, ISSSTE o estás siendo atendida en algún otro lado, puedas este acceder. “Te van a pedir alguna información, pero siempre hay acceso a toda la población”, dice Angélica Estrada, de Fundación CIMA.

Para mayor información www.cimafundacion.org.