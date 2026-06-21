“Viajar en libertad: ser quien eres donde quieras”: La apuesta turística de España en México

Porque no hay como ser quien quieres ser, sentirte en libertad y con respeto, la embajada de España en México destacó su importancia como uno de los destinos turísticos y culturales internacionales más abiertos, inclusivos y diversos del mundo.

Con una reunión en la residencia del embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, y su esposo, Mick Daly, la Consejería de Turismo de la misma realizó un acto con representantes del sector turístico, medios de comunicación e instituciones bajo el lema “Viajar en libertad: ser quién eres donde quieras”.

Durante la velada, el consejero de Turismo de España en México, José Miguel Machimbarrena Cuerda, destacó el papel del turismo como herramienta para promover la libertad, la visibilidad y la convivencia, y subrayó que España aspira a ofrecer a cada viajero la posibilidad de vivir su experiencia con autenticidad y sin restricciones.

“España aspira a ofrecer algo tan sencillo y tan profundo como la posibilidad de viajar siendo quién eres, con quien quieres, como quieres y donde quieres”, afirmó Machimbarrena Cuerda.

El consejero destacó los paralelismos entre España y México y cómo han construido sociedades cada vez más abiertas e inclusivas, gracias al esfuerzo de generaciones que han ampliado espacios de libertad y reconocimiento de derechos.

Hoy, millones de viajeros encuentran en España mucho más que patrimonio, gastronomía, cultura o naturaleza. Encuentran un lugar donde vivir plenamente su identidad con naturalidad, seguridad y respeto”, aseveró Machimbarrena Cuerda.

Juan Duarte Cuadrado (segudo) y José Miguel Machimbarrena Cuerda (cuarto) Foto: Cortesía Consejería de Turismo de la Embajada de España en México

Y si bien la capital española o ciudades como Barcelona se han destacado por su apertura y liderazgo, también hay referentes como Sitges, Valencia, Sevilla, Torremolinos o Maspalomas, además de municipios y destinos del interior que incorporan iniciativas que promueven la inclusión y celebran la diversidad como un valor compartido.

Por ello, el Orgullo de Madrid (que va del 25 de junio al 5 de julio y es considerado uno de los más importantes del mundo), los Gay Games que se celebrarán en Valencia (27 de junio al 4 de julio) y la Convención Mundial de la Asociación Internacional de Viajes LGBTQ+, que será en Sevilla el próximo noviembre.

Durante la celebración en la residencia de España con el embajador Juan Duarte Cuadrado y su esposo, Mick Daly, como anfitriones, se subrayó el compromiso con la promoción de los valores de igualdad, respeto y diversidad, así como su contribución al fortalecimiento de los lazos entre España y México a través de iniciativas que favorecen la inclusión y la convivencia.

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Subrayó el liderazgo de España como destino LGBTQ+ que no se sustenta únicamente en grandes eventos o referentes turísticos, sino en la posibilidad de que millones de viajeros puedan disfrutar de su estancia con naturalidad, seguridad y respeto.

Y defendió el papel del turismo como herramienta para promover la convivencia y la inclusión, justo en un contexto mundial en el que persisten desafíos para los derechos y libertades de muchas personas.