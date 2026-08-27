¿Por qué la planta sensitiva cierra sus hojas cuando la tocas? Así funciona la Mimosa pudica

La Mimosa pudica, conocida como planta sensitiva o dormilona, tiene una característica que la hace destacar entre otras especies: puede cerrar rápidamente sus hojas ante el contacto.

¿Qué hace diferente a la planta sensitiva?

La Mimosa pudica es una especie que ha llamado la atención por su capacidad para reaccionar ante determinados estímulos. Al tocar sus hojas, estas comienzan a moverse y, en algunos casos, los tallos también se inclinan.

Aunque puede parecer que la planta está realizando un movimiento voluntario, en realidad se trata de una respuesta biológica. No cuenta con músculos ni con un sistema nervioso como el de los animales; su reacción ocurre gracias a cambios en el movimiento del agua dentro de sus células.

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¿Qué provoca que sus hojas se cierren?

El contacto no es el único estímulo capaz de generar esta reacción. La planta también puede responder ante vibraciones, viento, cambios de iluminación y otros factores del entorno.

Este fenómeno recibe el nombre de tigmonastia y ocurre cuando la planta modifica rápidamente la presión del agua en determinadas células. Como consecuencia, las hojas pierden temporalmente su posición habitual y se pliegan.

La velocidad con la que ocurre este proceso es precisamente una de las características que más sorprenden a quienes tienen la oportunidad de observarla.

¿Por qué la Mimosa pudica tiene este comportamiento?

La capacidad de cerrar sus hojas no es solamente una curiosidad. Se considera un mecanismo que puede favorecer la supervivencia de la especie frente a diferentes situaciones.

Cuando un animal intenta alimentarse de ella, por ejemplo, el cambio repentino en su apariencia puede hacer que parezca marchita o menos atractiva. Además, al reducir la superficie de sus hojas expuesta al exterior, puede disminuir la pérdida de agua.

Esta respuesta también puede ayudarla ante algunos factores físicos, como golpes, movimientos bruscos o lluvias fuertes.

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La Mimosa pudica presenta otro tipo de movimiento relacionado con los cambios entre el día y la noche.

Cuando disminuye la luz, sus hojas se pliegan progresivamente y permanecen cerradas durante varias horas. Con la llegada del día y el aumento de la iluminación, vuelven a extenderse.

Este comportamiento forma parte de sus ciclos naturales y es diferente de la reacción inmediata que presenta cuando alguien toca sus hojas.

¿Se puede tener una Mimosa pudica en casa?

La planta sensitiva puede cultivarse en casa siempre que reciba las condiciones adecuadas. Necesita buena iluminación, aunque es recomendable protegerla de exposiciones demasiado intensas si el ambiente es muy caluroso.

También requiere un riego moderado. La tierra debe conservar cierta humedad, pero es importante evitar que permanezca constantemente empapada, ya que el exceso de agua puede afectar sus raíces.

Otro aspecto fundamental es la temperatura. Al ser una especie que prefiere los ambientes cálidos, puede sufrir cuando está expuesta a temperaturas demasiado bajas.

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¿Es recomendable tocar sus hojas constantemente?

Aunque resulta tentador comprobar una y otra vez cómo reacciona, no es recomendable estimularla de manera continua.

Cada vez que la planta cierra sus hojas necesita emplear energía para volver a recuperar su posición. Por ello, si se provoca esta respuesta repetidamente, se puede generar un gasto innecesario de recursos para la planta.

Lo mejor es disfrutar de este fenómeno de manera ocasional y permitir que la Mimosa pudica continúe con sus procesos naturales.

La planta responde al contacto, pero esto no significa que experimente sensaciones de la misma manera que un ser humano o un animal.

Su reacción es el resultado de un mecanismo fisiológico que le permite detectar determinados estímulos y modificar rápidamente la posición de sus hojas. Precisamente esta capacidad convierte a la Mimosa pudica, en una de las especies más curiosas para quienes disfrutan conocer el comportamiento de las plantas.