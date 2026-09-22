Los zapatos planos son un básico del guardarropa por su practicidad y comodidad. Flats, balerinas, sandalias y otros modelos sin tacón suelen acompañar la rutina diaria, desde las jornadas laborales hasta las caminatas.

Sin embargo, el uso frecuente de este tipo de calzado puede representar un problema para algunas personas, sobre todo cuando no ofrece el soporte que necesita cada pie.

Esto no significa que los zapatos planos sean perjudiciales para todos. De acuerdo con Mayo Clinic, las características del pie, el tipo de actividad, el soporte del calzado y la existencia de alguna condición previa pueden influir en la aparición de molestias.

Por eso, si utilizas zapatos planos todos los días, conviene conocer qué efectos pueden tener sobre tus pies y cuáles son las señales que indican que necesitas prestarles mayor atención.

¿Usas zapatos planos todos los días? Estos son los efectos que pueden tener en tus pies Canva

¿Qué pasa con tus pies si usas zapatos planos todos los días?

La altura de la suela no es el único factor que determina si un zapato es adecuado. También importan la estabilidad, la amortiguación, el ajuste y el soporte que proporciona al pie.

El arco plantar ayuda a distribuir el peso corporal durante la marcha. Cuando una persona tiene pie plano, por ejemplo, el arco puede aplanarse al soportar el peso. Mayo Clinic explica que esta condición es común y que, en la mayoría de los casos, no produce síntomas. Sin embargo, algunas personas pueden desarrollar dolor en el arco, la parte interna del pie o el tobillo.

En estos casos, un calzado con poco apoyo puede intensificar las molestias. Esto también explica por qué un mismo par de zapatos puede resultar cómodo para una persona y causar cansancio o dolor a otra.

Además, pasar muchas horas de pie o caminar sobre superficies duras puede incrementar la carga que reciben los pies. La fascitis plantar, por ejemplo, puede relacionarse con distintos factores, entre ellos la forma del pie, la actividad física y el tipo de zapatos.

Por ello, más que considerar que todo zapato plano es perjudicial, es importante observar cómo responde el pie después de utilizarlo durante varias horas.

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Estos son los problemas que puede provocar el uso frecuente de zapatos planos

Usar zapatos planos no provoca problemas en todas las personas. Sin embargo, cuando el calzado ofrece poco soporte o se utiliza durante muchas horas, puede favorecer molestias, sobre todo si existen factores de riesgo previos.

Fascitis plantar

Es una de las causas más frecuentes de dolor en el talón. La molestia puede sentirse como un dolor intenso o punzante, principalmente durante los primeros pasos después de levantarse por la mañana. Tener pie plano o arco alto, caminar durante muchas horas y utilizar zapatos desgastados son algunos de los factores que pueden contribuir a este problema.

Pie plano doloroso

No todas las personas con pie plano presentan síntomas. Cuando existe dolor, puede aparecer en el arco, la parte interna del pie o el tobillo, además de provocar hinchazón en esta última zona.

Dolor en rodillas, cadera o espalda

Cuando una persona modifica su forma de caminar para evitar el dolor en los pies, puede alterar su marcha y generar molestias en otras partes del cuerpo. Mayo Clinic señala que esto puede afectar también las rodillas, las caderas o la espalda.

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¿Por qué un zapato completamente plano puede afectar la pisada?

La pisada no depende exclusivamente de la altura del zapato. La anatomía del pie también desempeña un papel importante.

La Asociación Médica Estadounidense de Podología (APMA) distingue tres características generales del arco: bajo o plano, normal y alto. La organización señala que cada tipo de pie puede requerir diferentes características de calzado.

Para los arcos bajos recomienda modelos que proporcionen estabilidad y control del movimiento; para los arcos normales, una combinación de estabilidad y amortiguación; y para los arcos altos, mayor amortiguación y flexibilidad.

Cuando existe un arco bajo, por ejemplo, puede haber una tendencia a que el pie se mueva hacia dentro durante la marcha. La APMA señala que determinados zapatos de estabilidad y control del movimiento pueden ayudar a controlar la sobrepronación en personas con arcos bajos.

Por otra parte, Mayo Clinic explica que el pie plano puede aparecer desde la infancia o desarrollarse posteriormente por una lesión o por cambios relacionados con el paso del tiempo. En algunos casos, los ligamentos pueden perder tensión y aumentar la carga sobre determinados tendones que ayudan a sostener el arco.

Por eso, si un zapato plano provoca dolor, no necesariamente significa que la ausencia de tacón sea la causa. Puede existir una combinación de factores relacionados con la anatomía, la actividad, el soporte y el estado del calzado.

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¿Cómo saber si tus zapatos de diario están dañando tus pies?

Una señal importante es el dolor que aparece de manera recurrente después de utilizar determinado calzado.

La molestia puede localizarse en diferentes zonas: talón, arco, tobillo, planta o parte delantera del pie. Sin embargo, el lugar donde aparece el dolor no basta para determinar su causa, por lo que no debe utilizarse como diagnóstico.

También conviene observar si el dolor aparece después de caminar durante mucho tiempo, permanecer de pie o realizar alguna actividad física.

En el caso de la fascitis plantar, por ejemplo, uno de los patrones característicos es el dolor en el talón durante los primeros pasos de la mañana. La molestia puede disminuir conforme la persona se mueve y volver después de permanecer de pie durante un periodo prolongado.

También es recomendable revisar el estado del calzado. Los zapatos que han perdido su soporte o amortiguación pueden dejar de proporcionar la protección que ofrecían cuando eran nuevos. Mayo Clinic incluye el desgaste del calzado entre los factores que pueden favorecer la aparición de fascitis plantar.

Dolor frecuente en el talón o el arco

Molestias en la parte interna del tobillo

Cansancio excesivo después de caminar

Dolor después de permanecer mucho tiempo de pie

Hinchazón

Sensación de debilidad en el pie

Dolor que aparece de manera repetida con determinado calzado

Necesidad de modificar la forma de caminar para evitar molestias

Si el dolor es persistente o limita las actividades cotidianas, Mayo Clinic recomienda consultar con un profesional de atención médica.

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¿Qué características debe tener un buen zapato para usar todos los días?

Elegir zapatos para el uso cotidiano no consiste en buscar únicamente un modelo plano o con tacón. Lo importante es que el calzado sea adecuado para el pie y para la actividad que se realizará.

La APMA señala que el tipo de arco debe considerarse al elegir determinados tipos de calzado y destaca la importancia de contar con soporte adecuado.

Mayo Clinic también señala que, cuando existe pie plano doloroso, cambiar a un calzado apropiado puede ayudar a garantizar que el pie tenga suficiente apoyo. En determinados casos, un profesional puede recomendar plantillas para aliviar las molestias y mejorar la alineación del pie y el tobillo.

Para elegir un zapato de uso diario, considera:

Buen ajuste. El pie debe sentirse cómodo dentro del zapato y los dedos necesitan espacio suficiente para moverse sin permanecer comprimidos.

Soporte. Si tienes pie plano o alguna condición que genere molestias, puede ser necesario buscar mayor estabilidad.

Amortiguación. Una suela y una plantilla adecuadas pueden ayudar a disminuir parte del impacto durante determinadas actividades.

Estabilidad. El zapato debe mantener el pie adecuadamente sujeto y adaptarse a la actividad que se realizará.

Estado del calzado. Un zapato desgastado puede perder parte de sus propiedades de soporte y amortiguación. Mayo Clinic recomienda reemplazar el calzado deportivo cuando ya no proporciona un apoyo adecuado.

También es importante recordar que no necesitas abandonar automáticamente los zapatos planos si no te provocan molestias. Para una persona sin dolor, un determinado modelo puede resultar perfectamente tolerable. La situación cambia cuando aparecen síntomas recurrentes o existe una condición previa que requiere mayor soporte.

En caso de dolor persistente, hinchazón, debilidad o dificultad para caminar, lo adecuado es solicitar una valoración profesional para identificar la causa. El objetivo no es encontrar el zapato "perfecto" para todas las personas, sino utilizar un calzado que se adapte a las necesidades de cada pie.