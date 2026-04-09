El próximo 21 de mayo, el mundo del arte y el coleccionismo pondrá sus ojos en la casa de subastas Artcurial, donde saldrá a la venta una pieza icónica de la ingeniería del siglo XIX: un tramo original de la escalera de caracol de la Torre Eiffel.

Se trata de la sección número 1 de la antigua escalera que conectaba el segundo con el tercer piso de la también llamada “Dama de Hierro". La estructura, diseñada bajo la supervisión de Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889, mide 2,75 metros de altura y cuenta con 14 escalones de acero y chapa remachada.

Subastan escalera original de la Torre Eiffel: ¿Cuánto cuesta esta pieza? https://www.artcurial.com/

Este fragmento de la escalera fue retirado del monumento en 1983, cuando se realizaron importantes trabajos de modernización para instalar ascensores entre las plantas superiores.

En aquel entonces, la escalera original fue desmantelada y dividida en 24 secciones. La mayoría fueron adquiridas por coleccionistas extranjeros y hoy se encuentran dispersas en museos y colecciones privadas de Japón, Estados Unidos o Suiza.

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El lote que ahora sale a subasta ha pertenecido a una colección privada francesa durante los últimos 40 años.

Según los expertos de Artcurial, la pieza ha sido restaurada minuciosamente por los mismos talleres encargados del mantenimiento actual de la torre, recuperando su color marrón original y garantizando la preservación de sus remaches y estructura.

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Un objeto de deseo para coleccionistas

Aunque la estimación inicial de la casa de subastas se sitúa entre los 120.000 y 150.000 euros, el interés histórico suele disparar las cifras finales. En subastas anteriores organizadas por la misma firma, otros segmentos han alcanzado precios récord; en 2016, un tramo similar se vendió por más de 520.000 euros tras una intensa puja.

"No es solo una pieza de metal; es una experiencia inmersiva que nos transporta a 1889", informó la casa de subastas.

Para los amantes de la historia, es una oportunidad única de poseer un fragmento del símbolo más reconocible de Francia antes de que, posiblemente, vuelva a desaparecer en una colección privada por otras cuantas décadas.