Starbucks lanza caja sorpresa del vaso Bearista: ¿Llegará a México?

Starbucks alista un nuevo lanzamiento de su famoso oso de cristal barista, pero ahora con una novedad importante. La cadena internacional de café anunció el lanzamiento del Bearista Glass Cold Cup Surprise Box, una edición limitada que introduce el formato de "caja ciega" a su codiciada línea de vasos de cristal.

En esta ocasión los fanáticos no sabrán el modelo que estarán adquiriendo y solo podrán conocerlo hasta abrir el empaque. La llegada de este producto misterioso está programada para el próximo 10 de noviembre, en cantidades limitadas hasta agotar existencias, mientras que la versión clásica del vaso con el gorrito verde regresará a las estanterías el 1 de diciembre.

Disponibilidad confirmada en Estados Unidos y la incógnita sobre su llegada a México

Por el momento, la compañía ha confirmado el despliegue del vaso Bearista en sus sucursales participantes a lo largo de Estados Unidos.

Starbucks tiene planeado el lanzamiento en otros mercados globales, pero aún no ha especificado cuales y si México estará dentro de ellos. De hecho, la fecha para los otros países aún no está confirmada y podría ser diferente a la de Estados Unidos como ha sido en el pasado.

De igual forma, la cadena mantiene bajo reserva los detalles exactos sobre el precio final de cada caja, así como los requisitos. En las ediciones pasadas se ha necesitado un cupón en la aplicación para poder acceder a la venta.

El fenómeno de los vasos de cristal de oso y su éxito de ventas

La primera aparición del vaso de cristal con forma de oso tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando la pieza de 20 onzas con el gorro verde se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales, agotándose por completo en menos de 24 horas y llevando a su reventa. En México superaba los dos mil pesos en algunos casos.

La marca dio continuidad al personaje con una edición especial temática de fútbol durante el verano de 2026 previa a la Copa del Mundo, seguida de un modelo en color rosa lanzado en julio y con una variante de Snoopy en fechas recientes.