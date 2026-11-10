Ernestina Godoy se reúne con representantes de la ONU contra la Droga y el Delito

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo una reunión de trabajo con la jefa de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en México, Stacy de la Torre, en las instalaciones de la FGR en Santa Fe, en la Ciudad de México.

Al encuentro asistió una delegación de la ONU con el objetivo de identificar las áreas de cooperación técnica en línea con las prioridades del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

En la mesa de trabajo se analizó el trabajo conjunto, los alcances obtenidos y se revisó el proyecto sobre acceso a laboratorios, evidencia, respuesta y trazabilidad, que tiene como objetivo la destrucción de precursores químicos asegurados en centros de procesamiento ilegal de drogas sintéticas localizados en el país.

Ernestina Godoy Ramos escuchó la exposición de las representantes de la ONUDD. Hubo intercambio de propuestas y se resolvieron dudas para llegar a conclusiones y acuerdos finales.

La titular de la FGR estuvo acompañada del fiscal especializado de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez; el fiscal especializado de Control Regional, David Boone de la Garza; el fiscal especializado en materia de Delincuencia Organizada, César Oliveros Aparicio; la fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, Maribel Bojorges Beltrán; y el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Héctor Elizalde Mora, entre otros servidores públicos.

Excélsior

Por parte de la ONU también se contó con la participación de la titular del Área de Coordinación, Mariana Alegret Cendejas, y la titular del programa, Nayely Sánchez Estrada.

Asimismo, la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo conformada por el director general para la ONU, Eduardo Alcibiades Sánchez Kiesslich, y la coordinadora de Seguridad Multidimensional en la Dirección General para la ONU, Sylvia Paola Mendoza Elguea.