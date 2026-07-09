¿Cuál consume menos? El tipo de ventilador que debes usar para que no te asuste el recibo de la luz

Con la llegada de las altas temperaturas, muchas personas buscan formas de mantener fresca la casa sin que el recibo de la luz aumente demasiado. Una de las dudas más comunes es qué tipo de ventilador consume menos energía y si realmente existe una diferencia importante entre los distintos modelos que hay en el mercado.

Aunque todos cumplen la misma función, no todos tienen el mismo consumo eléctrico. Factores como el tamaño del motor, la velocidad de funcionamiento y el diseño del equipo pueden hacer que un ventilador gaste más o menos electricidad.

Si estás pensando en comprar uno nuevo o quieres reducir el consumo de energía en casa, esto es lo que debes saber.

Los ventiladores de torre destacan por su bajo consumo eléctrico y su diseño compacto para espacios pequeños. Canva

¿Qué tipo de ventilador consume menos energía?

No todos los ventiladores consumen la misma cantidad de electricidad. En general, este es el orden de los modelos que menos energía utilizan:

Ventilador de techo: Suele consumir entre 15 y 75 watts. Es la opción más eficiente para refrescar habitaciones completas y una de las que ofrece mejor rendimiento energético.

Suele consumir entre 15 y 75 watts. Es la opción más eficiente para refrescar habitaciones completas y una de las que ofrece mejor rendimiento energético. Ventilador de mesa: Generalmente requiere entre 20 y 50 watts. Es ideal para espacios pequeños o para uso personal, aunque su alcance es más limitado.

Generalmente requiere entre 20 y 50 watts. Es ideal para espacios pequeños o para uso personal, aunque su alcance es más limitado. Ventilador de torre: Consume aproximadamente 30 a 60 watts. Destaca por su diseño compacto y por distribuir el aire de manera uniforme.

Consume aproximadamente 30 a 60 watts. Destaca por su diseño compacto y por distribuir el aire de manera uniforme. Ventilador de pedestal: Normalmente utiliza entre 40 y 100 watts, dependiendo de su tamaño y potencia. Aunque puede mover más aire, también suele ser el que registra un mayor consumo entre los modelos domésticos más comunes.

Más allá del tipo de ventilador, el consumo final dependerá de factores como la potencia del motor, la velocidad seleccionada y el tiempo que permanezca encendido.

El ventilador de techo es uno de los modelos que menos energía consume para refrescar una habitación. Canva

¿Cuánto gasta un ventilador comparado con un aire acondicionado?

Si lo que buscas es ahorrar en el recibo de la luz, la diferencia entre ambos equipos es considerable.

Ventilador: Consume entre 20 y 75 watts por hora, dependiendo del modelo, el tamaño y la velocidad que utilices.

Consume entre 20 y 75 watts por hora, dependiendo del modelo, el tamaño y la velocidad que utilices. Aire acondicionado: Suele requerir entre 700 y más de 2,000 watts por hora, según su capacidad, la temperatura programada y la eficiencia del equipo.

En otras palabras, un ventilador puede consumir hasta 30 veces menos electricidad que un aire acondicionado, por lo que suele ser la opción más económica cuando el calor no es extremo.

Eso sí, ambos funcionan de manera diferente:

El ventilador mueve el aire para generar una sensación de frescura sobre la piel, pero no reduce la temperatura de la habitación .

El aire acondicionado sí enfría el ambiente al disminuir la temperatura del aire, aunque para lograrlo necesita un consumo mucho mayor de energía.

Por eso, si el clima lo permite, usar un ventilador puede ayudarte a mantenerte fresco sin que el consumo eléctrico se dispare.

Elegir un ventilador eficiente puede ayudar a reducir el consumo de electricidad durante el verano. Canva

Cómo elegir un ventilador que realmente ahorre energía

Si tu objetivo es reducir el consumo eléctrico, conviene revisar algo más que el precio del equipo.

Una buena opción es elegir modelos con motores de corriente directa (DC), ya que suelen consumir menos energía que los motores tradicionales de corriente alterna.

También resulta útil optar por ventiladores con varias velocidades. De esta manera es posible utilizar la potencia mínima durante buena parte del día y aumentar la velocidad únicamente cuando sea necesario.

Otra característica recomendable es el temporizador o apagado automático, ya que evita que el aparato permanezca funcionando cuando ya no hace falta.

Además, mantener limpias las aspas y el motor ayuda a que el ventilador trabaje de forma más eficiente y no necesite hacer un esfuerzo adicional para mover el aire.

Un ventilador consume mucho menos electricidad que un aire acondicionado, aunque ambos funcionan de forma diferente. ChatGPT

Consejos para gastar menos electricidad durante el calor

Además de elegir un ventilador eficiente, hay algunos hábitos que pueden ayudarte a reducir el consumo de energía durante la temporada de calor:

Aprovecha el aire fresco por la noche. Coloca el ventilador cerca de una ventana para introducir aire del exterior cuando la temperatura haya bajado.

Coloca el ventilador cerca de una ventana para introducir aire del exterior cuando la temperatura haya bajado. Cierra cortinas y persianas durante el día. Esto evita que el sol caliente el interior de la casa y reduce la necesidad de usar el ventilador a máxima potencia.

Esto evita que el sol caliente el interior de la casa y reduce la necesidad de usar el ventilador a máxima potencia. Usa la velocidad adecuada. No siempre es necesario mantener el ventilador en la velocidad más alta. Ajustarlo según la temperatura puede ayudar a ahorrar electricidad.

No siempre es necesario mantener el ventilador en la velocidad más alta. Ajustarlo según la temperatura puede ayudar a ahorrar electricidad. Apaga el ventilador cuando no haya nadie en la habitación. A diferencia del aire acondicionado, un ventilador no enfría el ambiente; únicamente mueve el aire para refrescar a las personas.

A diferencia del aire acondicionado, un ventilador no enfría el ambiente; únicamente mueve el aire para refrescar a las personas. Mantén limpias las aspas. El polvo puede reducir la eficiencia del equipo y hacer que el motor trabaje más de lo necesario.

El polvo puede reducir la eficiencia del equipo y hacer que el motor trabaje más de lo necesario. Si tienes un ventilador de techo, revisa el sentido de giro. Durante el verano, las aspas deben girar en sentido contrario a las agujas del reloj para empujar el aire hacia abajo y generar una mayor sensación de frescura.

Con pequeños cambios en la forma de usar el ventilador es posible mantener una temperatura más agradable en casa y, al mismo tiempo, evitar que el consumo de electricidad aumente demasiado.