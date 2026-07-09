¿Se puede abordar borracho un avión? Estas son las sanciones y peores castigos

Los altercados provocados en aeropuertos o aerolíneas por pasajeros borrachos o bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos o enervantes; pueden traer graves consecuencias para estas personas dependiendo el país donde suceda, tal como pasó en México apenas hace unos días.

Más allá del conflicto y las imágenes en redes sociales, los aeropuertos manejan estrictos protocolos de seguridad que pueden traer sanciones desde económicas hasta la imposibilidad de volver a tomar una aerolínea.

¿Puedo abordar un avión en estado de ebriedad?

La respuesta es un rotundo no y está basado en la Ley de Aviación Civil, específicamente en el artículo 33 que dice lo siguiente:

En las aeronaves civiles no podrán abordar personas armadas, en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o enervantes; y sólo con las autorizaciones correspondientes podrán transportarse cadáveres o personas que, por la naturaleza de su enfermedad, presenten riesgo para los demás pasajeros”.

Sin embargo, la normativa no solo está en los aviones sino que también aplica en mostradores bajo el concepto de actos de interferencia ilícita, con sanciones en el Código Penal Federal que pueden abarcar hasta 15 años de prisión y una multa de 30 mil Unidades de Medida y Actualización, una suma millonaria.

El estricto panorama en Estados Unidos: Multas de la FAA y prisión federal

En Estados Unidos la situación es aún más compleja. Además de que, como en México, no puedes viajar bajo el influjo de bebidas alcohólicas o estupefacientes, las sanciones se vuelven más severas porque van desde el tema económico hasta la cárcel.

Por ejemplo, en Estados Unidos la Administración Federal de Aviación (FAA) puede imponer sanciones de hasta $44,792 dólares por infracción, además de pagar los costos operativos relacionados con los gastos por los retrasos.

Sumado a esto puede agregar cargos criminales por vandalismo o interferencia en las tareas operativas, lo cual puede ser condenando con 20 años de prisión en caso de generar disturbios estando bajo la influencia del alcohol. La situación empeora si, por alguna circunstancia la persona saca un arma ya que podría pasar el resto de su vida en la cárcel.