¿Por qué todos hablan del vestido de encaje de la tenista Marta Kostyuk?

El vestido de encaje de la tenista Marta Kostyuk conquistó en Wimbledon 2026; la ucraniana apostó por un diseño flamante para acaparar las miradas en uno de los torneos más exclusivos del mundo, y lo logró.

El atuendo se corona ya como el favorito del torneo por su elegante diseño creado por la firma Wilson.

Con la espectacular prenda blanca, tal como marcan las reglas del torneo, Kostyuk parece sacada de una famosa presentación de ballet en donde ella es la protagonista aclamada.

El vestido es ligero, femenino y delicado, pero completamente funcional para el torneo de alto rendimiento.

La historia del vestido de encaje de la tenista Marta Kostyuk

El vestido de encaje de la tenista Marta Kostyuk. Kentaro Tominaga

El vestido que porta Kostyuk en Wimbledon 2026 es la segunda edición de uno que fue lanzado en colaboración con la tenista y la marca Wilson Sporting Goods en 2024.

La historia del diseño original, hace dos años, es muy emotiva, puesto que fue inspirado en el vestido de novia de la propia tenista, lo que hizo que la prenda fuera especial desde el inicio.

Aquel primer vestido de Marta tuvo tanto interés que se agotó por completo en muy poco tiempo y llegó a la lista de los más vendidos.

Además, algo que llama la atención es que, durante el proceso de creación del vestido, la tenista participó activamente cuidando que se cumplieran las exigencias estéticas, pero también la funcionalidad deportiva.

En Wimbledon 2026, Kostyuk acaparó nuevamente las miradas llevando puesto la segunda edición del vestido, ahora, con un rango distintivo que no ha pasado desapercibido: el encaje.

Este nuevo diseño consta de un sujetador, un chaleco y una falda, todos, con encaje que le dan a la prenda una apariencia elegante.

No obstante, aunque pareciera que se trata de un atuendo que debe portarse cuidadosamente, es todo lo contrario, puesto que fue creado con un tejido funcional elástico en cuatro direcciones, por lo que es extremadamente resistente y permite una gran libertad de movimiento, algo crucial para su uso en el tenis profesional.

¿Cuánto cuesta?

El vestido de encaje de la tenista Marta Kostyuk. Especial

El vestido Marta de edición limitada ya está disponible en tiendas Wilson seleccionadas de todo el mundo y en wilson.com. Su precio es de 220 euros, es decir, más de cuatro mil pesos mexicanos.

Debido al número limitado de unidades y a la alta demanda en algunos lugares ya se marca como agotado.

Desde la cuenta de Instagram de Wilson presentaron recientemente al vestido como parte de una nueva era del diseño impulsado por los atletas.

Da el siguiente paso hacia una nueva era del diseño impulsado por los atletas. El vestido Marta es un conjunto de dos piezas innovador, confeccionado con un nuevo encaje técnico, creado para la participación de Marta en el Grand Slam sobre césped de 2026”.

Linda Noskova derrotó a Kostyuk

El vestido de encaje de la tenista Marta Kostyuk. Frank Molter

La jugadora checa Linda Noskova derrotó a Marta Kostyuk por doble 6-4 en 79 minutos de juego, asegurando su clasificación a la final de Wimbledon 2026 frente a Karolina Muchova en el primer duelo de compatriotas por el título desde 2019.

Es la primera vez que dos mujeres de la misma nación llegan a la Final de un Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos del 2017 entre las estadounidenses Sloane Stephens y Madison Keys.