¿Por qué nos cuesta aceptar críticas? La razón emocional que lo explica

Las críticas forman parte de la vida, pero no siempre es fácil recibirlas. Para muchas personas, lejos de ser una oportunidad de mejora, pueden sentirse como un ataque personal. ¿Por qué pasa esto?

En entrevista exclusiva para el programa ¡Qué tal Fernanda! de Imagen Radio, la presidenta de la Asociación de Líderes Empresarias Mexicanas (capítulo Ciudad de México) y fundadora de Yo en Gestión 360 GR, Ana de Saracho, explicó las razones emocionales detrás de este fenómeno.

¿Por qué a algunas personas no les gustan las críticas?

De acuerdo con Ana de Saracho, muchas personas han aprendido a basar su valor personal en el reconocimiento externo, lo que vuelve más difícil procesar una crítica.

“Somos una generación en la que las emociones nacen muy invalidadas y nosotros hemos puesto mucho de nuestro valor en lo que hacemos, en el reconocimiento externo. Entonces, cuando un feedback o una retroalimentación de alguien no es positiva, no es el aplauso… La reto, quizá más crítica se siente personal, se siente como un ataque a tu valor en vez de a una acción específica”, señaló.

Además, señaló que la falta de herramientas de gestión emocional provoca que la reacción ante una crítica sea inmediata y desde la herida emocional, en lugar de ser reflexiva.

¿Cómo recibir críticas de forma positiva?

Aunque no siempre es sencillo, la especialista destacó que aprender a recibir críticas es clave para el crecimiento personal y profesional.

Sin embargo, también subrayó que no solo quien recibe debe trabajar en ello, sino también quien da retroalimentación. Un buen feedback debe ser claro, concreto y enfocado en los hechos, no en la persona.

“Y si tú, al dar feedback, además le pones estos pronombres de ‘me hiciste’ o ‘hiciste’, le haces pensar que es un juicio directo en contra de esa persona en vez de mencionar los hechos que suceden y hablar de los hechos de los que quiere hablar”, explicó.

¿Cómo aprender a recibir críticas sin tomarlas personal? Experta Foto: Canva

¿Cómo distinguir una crítica constructiva de una destructiva?

No todas las críticas son iguales. Identificar su intención puede hacer la diferencia. Un feedback útil suele tener estas características:

Busca el crecimiento o la mejora, no dañar

Busca el crecimiento o la mejora, no dañar Se enfoca en hechos, no en juicios personales

Incluye una propuesta o solución

Por el contrario, una crítica destructiva tiene una intención de herir, está cargada de juicios personales y no ofrece alternativas ni soluciones.

¿Cómo aprender a recibir críticas sin tomarlas personal? Experta Foto: Canva

Recomendaciones para aprender a recibir críticas

Finalmente, Ana de Saracho enfatizó la importancia de mirar hacia el interior para entender por qué ciertas críticas duelen más que otras.

“Cuando tú conoces esa historia y la tienes clara, tú eres capaz de gestionar y puedes hacerte para atrás, respirar, asimilar que dolió, por qué dolió y regresas y te presentas de una manera distinta y mucho más consciente a una relación, a un trabajo o con tus hijos”, señaló.

Reconocer estas emociones permite tomar distancia, respirar, procesar lo que se siente y responder de forma más consciente.

¿Cómo aprender a recibir críticas sin tomarlas personal? Experta Foto: Canva

Aunque pueden incomodar, las críticas no siempre son negativas. Bien planteadas, pueden convertirse en herramientas valiosas para mejorar, aprender y evolucionar en distintos ámbitos de la vida.