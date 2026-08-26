El presidente de Argentina se unirá a los clubes miembros de la FIA

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), organismo rector mundial del deporte del motor y federación que agrupa a las organizaciones de movilidad de todo el mundo, celebrará la próxima semana su Congreso Americano en Buenos Aires, bajo los auspicios del Automóvil Club Argentino. El Congreso será inaugurado oficialmente por Javier Milei, presidente de Argentina, cuyo discurso de apertura ofrecerá una perspectiva única sobre el dinámico legado del país en el mundo del automovilismo y su ecosistema de movilidad en rápida evolución.

Del 31 de agosto al 2 de septiembre, representantes de 32 clubes miembros de América del Norte, Central y del Sur, así como del Caribe, se reunirán en Buenos Aires (Argentina) para participar en tres jornadas dedicadas a la colaboración, la innovación y el intercambio de conocimientos. A lo largo de la semana, los asistentes debatirán las prioridades para impulsar una movilidad segura y sostenible para los usuarios de la vía pública y fomentar una mayor accesibilidad al deporte del motor.

Para celebrar que los clubes miembros demuestran su compromiso con la mejora de los servicios de movilidad en sus países y en todas las regiones, a lo largo de esta semana se darán a conocer los campeones regionales del "FIA Innovation Challenge 2026" para las Regiones III y IV, junto con el ganador de este año del Premio José Abed, en memoria del Sr. José Abed, expresidente de la OMDAI y promotor de la F1 en México. Cada año, el premio se concede a un club deportivo que haya impulsado el progreso en materia de difusión del conocimiento, participación en los deportes de motor, potenciación regional o sinergia entre el deporte y la movilidad en el continente americano.

Presidente de la FIA, Su Excelencia Mohammed Ben Sulayem, afirmó: "Mi agradecimiento a Su Excelencia Javier Milei, presidente de Argentina, que participará en el Congreso Americano de la FIA aquí en Buenos Aires junto a nuestros miembros de todas las Américas. Este importante encuentro reúne a nuestras comunidades del mundo del automovilismo y la movilidad, y ofrece una plataforma fundamental para debatir los retos y las oportunidades que caracterizan nuestro trabajo. La pasión por el automovilismo y la movilidad en Argentina está muy arraigada, lo que constituye el marco ideal para estos debates, en los que reflexionamos sobre cómo seguir fortaleciendo y haciendo crecer el automovilismo a nivel mundial, y cómo ofrecer una movilidad más segura, más asequible y más sostenible".

El presidente de la Región III de la FIA, Frank Fotia, declaró: "Nuestros clubes afiliados cuentan con amplios conocimientos y experiencia, y reuniones como esta nos permiten aprender unos de otros e identificar soluciones a los problemas a los que se enfrentan los usuarios de la vía pública en todas nuestras regiones. Al compartir esa experiencia, podemos ayudar a nuestros clubes a potenciar su impacto y a prestar un mejor servicio a sus comunidades".

El presidente de la Región IV de la FIA, Ricardo Morales Rubio, declaró: "Hay un verdadero impulso en todas las Américas, y esta reunión nos brinda la oportunidad de aprovechar ese progreso. Si nos centramos en nuestras prioridades y analizamos en qué ámbitos podemos colaborar de forma más eficaz, podremos seguir reforzando la red de la FIA en toda la región".

El presidente del Automóvil Club Argentino, César C. Carman, declaró: "Es un honor dar la bienvenida a Argentina a nuestros colegas de todas las Américas y compartir con ellos la sólida cultura automovilística y de los deportes de motor de nuestro país. Estamos orgullosos de acoger este importante encuentro en Buenos Aires y esperamos que estos días estén llenos de debates e intercambios fructíferos".

El automovilismo está profundamente arraigado en la cultura argentina, con una afición apasionada y un orgulloso legado que han convertido al país en una de las grandes potencias del automovilismo en América Latina. Desde Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón del mundo de Fórmula One, y el actual piloto de Fórmula One Franco Colapinto, hasta el Turismo Carretera, el campeonato nacional de turismos más antiguo del mundo que se celebra de forma ininterrumpida, la pasión de Argentina por las carreras trasciende generaciones. Hoy en día, ese entusiasmo se ve alimentado por un próspero panorama competitivo a nivel nacional en las categorías de turismos, rally, karts y monoplazas, lo que crea sólidas vías de desarrollo para el talento emergente, con el apoyo del Automóvil Club Argentino y su larga relación con la FIA.

Más allá del deporte del motor, Argentina es también uno de los mercados de movilidad más importantes de Latinoamérica, con más de 15 millones de vehículos y una extensa red de carreteras que conecta comunidades, industrias y mercados de exportación clave. Una sólida industria automovilística nacional y la creciente adopción de vehículos híbridos y eléctricos también están contribuyendo a dar forma al futuro de la movilidad en todo el país.

La estructura de los Clubes Miembros de la FIA es la columna vertebral de la gobernanza y las operaciones de la federación, ya que cada Club Miembro titular tiene derecho a voto en las elecciones y en las decisiones reglamentarias de la FIA. Los clubes están agrupados en dos categorías principales y algunos están en ambas:

• Clubes de movilidad: prestan servicios de movilidad y representan los intereses de los usuarios viales, con foco en la seguridad vial, los viajes y el turismo, los derechos de los consumidores y la movilidad sostenible.

• Autoridades Deportivas Nacionales (ADN): regulan y promueven el automovilismo a nivel nacional, tienen a su cargo los eventos deportivos, la emisión de licencias y la aplicación de reglamentos deportivos.

Dentro de la FIA hay cuatro regiones de movilidad y 6 zonas deportivas. El Congreso Americano acogerá a los clubes miembros de América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. La FIA cuenta con 246 clubes en cinco continentes, que agrupan a más de 80 millones de afiliados.

Acerca de la Federación International del Automóvil

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) es el organismo rector del automovilismo mundial y la federación de organizaciones de movilidad en todo el mundo. Es una entidad sin fines de lucro comprometida con la innovación y la promoción de la seguridad, la sostenibilidad y la equidad en el ámbito del deportes motor y la movilidad.

Fundada en 1904, con sedes en París, Londres y Ginebra, la FIA agrupa a 246 organizaciones miembro repartidas por los cinco continentes, que representan a millones de usuarios de la vía pública, profesionales del automovilismo y voluntarios. Elabora y hace cumplir la normativa relativa a los deportes de motor, incluidos los seis Campeonatos del Mundo de la FIA, con el fin de garantizar que las competiciones a nivel mundial sean seguras y justas para todos.