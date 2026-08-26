Canta Corazón llega al sur de la CDMX

Canta Corazón continúa su expansión y ahora llega al sur de la Ciudad de México con la apertura de su sucursal número 15 en Pedregal, un espacio que mantiene la esencia de la marca con su música, experiencias, cultura mexicana y una noche dedicada a celebrar el amor y las emociones.

Durante la inauguración de la nueva sucursal en Pedregal, ubicada en Plaza Escenaria, Jesús Molina, socio de Grupo HumanHood, explicó que Canta Corazón nació con la idea de crear un espacio seguro para las mujeres.

También destacó que aunque el concepto está especialmente enfocado en el género femenino, todos son bienvenidos y la experiencia está dirigida principalmente para mayores de 25 años.

“Las mujeres tienen el papel protagonista. Hacemos que se sientan seguras, empoderadas. Las mejores mesas no son las de los mejores consumos, son las de las mujeres que vienen a pasarla bien, que no necesitan nombres, que vienen a divertirse y a cantar con el corazón”, señaló.

Una cantina mexicana con experiencias

Parte de la identidad de este espacio se encuentra en la manera en que incorporan elementos de la cultura mexicana a su concepto.

Desde la entrada, a las invitadas se les da una rosa y son recibidas por personajes inspirados en la cultura popular, como el tradicional luchador enmascarado.

“Nosotros somos una cantina mexicana, entonces buscamos materializar todo eso. El enmascarado es uno de nuestros personajes principales porque materializa mucho de nuestra cultura”, explicó Molina.

Para Tania Mestas, Brand Manager de Canta Corazón en CDMX, el lugar también funciona como un “salón sentimental”, donde el amor es el eje de las experiencias.

“Somos un lugar donde el sentir y el amar se celebra. Nosotros nos regimos por el amor, es nuestro principal sentimiento y es lo que más se celebra aquí”, afirmó.

A lo largo de la noche hay distintos happenings, uno de ellos es la entrega de los sombreros emblemáticos de la marca, con los que los asistentes se integran al concepto.

También están, la novia para las despedidas de soltera, el toro mecánico, la máquina de box, el gritómetro para quienes buscan desahogarse cantando y diferentes dinámicas para cumpleaños, como la piñata de shots y el pastel en forma de corazón.

“Tratamos que a lo largo de la noche siempre haya distintas actividades para activar la experiencia en cada rincón”, dijo Mestas.

Lucha libre, toro mecánico, sombreros, rosas y canto. Alexander Saldaña.

De México para el mundo

Canta Corazón ha tenido un crecimiento acelerado desde su primera apertura, actualmente cuenta con 15 sucursales en distintas ciudades de México y también ha comenzado su expansión internacional.

La marca ya tiene dos establecimientos en Miami, además de una sucursal en Medellín. El siguiente paso será Europa, con la próxima apertura de Canta Corazón Madrid.

“Somos una marca que tiene que ir evolucionando, un concepto que se tiene que ir adaptando. No somos personas que nos quedemos quietas, siempre estamos innovando”, finalizó Molina.

Canta Corazón Pedregal ya tiene sus puertas abiertas para todos aquellos que quieran celebrar el amor.