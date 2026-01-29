¿Es malo quitarse la cutícula de las uñas? Esto es lo que dicen los expertos

Quitarse la cutícula de las uñas suele ser una práctica frecuente por razones estéticas. Muchas personas buscan un acabado más limpio o estilizado en sus manos, pero pocas veces se preguntan para qué sirve la cutícula o por qué puede ser perjudicial retirarla.

Aunque al retirarla las uñas pueden lucir más definidas, es importante recordar que la cutícula está ahí por una razón. A continuación, te explicamos por qué cumple una función clave en la salud de tus uñas.

¿Por qué son importantes las cutículas de las uñas?

Las cutículas de las uñas cumplen un papel fundamental como barrera protectora natural. De acuerdo con especialistas de University of Utah Health, esta capa de piel protege la zona donde nace la uña e impide la entrada de bacterias, hongos y otros microorganismos.

"A algunas personas les gusta el aspecto de las cutículas recortadas, pero cortar esta capa protectora de la piel aumenta el riesgo de infección", manifiesta la doctora Erika Summers, dermatóloga de University of Utah Health.

Por ello, aunque su retiro sea común en rutinas de manicure, no es una práctica recomendada desde el punto de vista médico.

¿Qué pasa si se retiran las cutículas de las uñas?

Aunque pueda parecer solo un procedimiento estético, retirar las cutículas puede traer consecuencias para la salud. Los expertos advierten que al recortarlas o incluso al pellizcar los padrastros, se crean pequeñas heridas por donde pueden ingresar bacterias u hongos.

Al eliminar esta barrera natural, pueden presentarse infecciones como:

Paroniquia

Onicomicosis

Infecciones bacterianas

Siendo la paroniquia la más frecuente.

¿Qué es la infección paroniquia?

La paroniquia es una inflamación de la piel alrededor de la uña, que puede surgir a causa de traumatismos, irritación o infecciones, según Cleveland Clinic. Puede afectar tanto uñas de manos como de pies.

Esta infección comienza cuando bacterias entran por la piel lesionada cerca de la cutícula y el pliegue ungueal. Los síntomas pueden aparecer en horas o días e incluyen:

Dolor, hinchazón y sensibilidad alrededor de la uña

Enrojecimiento y sensación de calor al tacto

Acumulación de pus bajo la piel

Formación de un absceso blanco o amarillento lleno de pus

¿Qué es la onicomicosis?

La onicomicosis es una infección por hongos en las uñas. Generalmente, inicia como una mancha blanca o amarilla debajo de la punta de la uña y puede avanzar con el tiempo.

De acuerdo con Mayo Clinic, algunos de sus síntomas más comunes son:

Engrosamiento de la uña

Decoloración

Fragilidad, descamación o irregularidad

Deformidad

Separación del lecho ungueal

Mal olor

Recomendaciones para el cuidado de las cutículas de las uñas

University of Utah Health reitera que lo más recomendable es no retirar las cutículas, ya que esto aumenta el riesgo de infecciones. En su lugar, sugiere:

Hidratar las cutículas secas o agrietadas con lociones específicas para uñas. Utilizar tratamientos de parafina caliente, diseñados especialmente para el cuidado de manos y uñas. Evitar cortarlas o arrancarlas durante el manicure.

Si tienes dudas sobre el cuidado adecuado de tus uñas o sobre los riesgos de retirar las cutículas, consultar con un especialista siempre te ayudará a prevenir complicaciones y mantener unas uñas sanas.