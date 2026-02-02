Plant Fest vuelve a CDMX con su edición 20 y plantas que no se ven todos los días

Plant Fest, uno de los festivales especializados en plantas más reconocidos de la Ciudad de México, celebrará su edición número 20 con un encuentro de tres días que coincide con la llegada de la primavera.

El evento reunirá a productores, viveristas y proyectos independientes enfocados en el mundo vegetal, con una oferta que incluye plantas de interior y exterior, flores, especies poco comunes y asesoría especializada.

La cita será del 27 de febrero al 1 de marzo en la colonia Juárez, con entrada gratuita. La sede elegida es Lucerna 34, un espacio cultural que se ha consolidado como punto de referencia para eventos creativos y comunitarios en la capital.

¿Qué es Plant Fest y por qué se ha vuelto un evento referente en CDMX?

Plant Fest nació como una iniciativa para acercar el mundo de las plantas a la vida urbana y, con el paso de los años, se ha convertido en un punto de encuentro para aficionados, especialistas y emprendedores del sector botánico.

A lo largo de 20 ediciones, el festival ha mantenido un enfoque que combina divulgación, comercio especializado y construcción de comunidad.

El evento no se limita a la venta de plantas. Su propuesta se centra en generar un espacio donde los asistentes puedan conocer nuevas especies, aprender sobre su cuidado y establecer contacto directo con productores y expertos.

Este modelo ha permitido que Plant Fest se consolide dentro de la agenda cultural alternativa de la Ciudad de México, especialmente entre quienes buscan actividades vinculadas con la naturaleza y la sostenibilidad.

¿Qué es Plant Fest y por qué se ha consolidado en la CDMX? Foto: Instagram @plantfest.mx

Fechas, horarios y sede del Plant Fest edición 20

La edición número 20 de Plant Fest se realizará del jueves 27 de febrero al sábado 1 de marzo, en un horario de 11:00 a 19:00 horas. La sede será Lucerna 34, ubicada en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

La colonia Juárez es una zona céntrica de la capital, con fácil acceso mediante transporte público y vialidades principales.

Esta ubicación responde a la intención de los organizadores de mantener el carácter urbano del festival y facilitar la asistencia de un público diverso. La entrada será completamente gratuita durante los tres días del evento.

Fechas, horarios y sede del Plant Fest edición 20 Foto: Instagram @plantfest.mx

Plantas, flores y especies exóticas: la oferta del festival

Uno de los principales atractivos de Plant Fest es la variedad de plantas disponibles para el público.

En esta edición, los asistentes podrán encontrar plantas de interior y exterior, flores ornamentales y especies adaptadas a distintos tipos de espacios, desde departamentos hasta jardines amplios.

De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, el festival contará con productores especializados que ofrecerán especies poco comunes y plantas exóticas que no suelen encontrarse en viveros convencionales.

Esta característica ha convertido al evento en un referente para coleccionistas y entusiastas que buscan ampliar su catálogo vegetal.

Además de la venta directa, los expositores brindarán orientación sobre cuidados básicos, requerimientos de luz, riego y mantenimiento, con el objetivo de fomentar una compra informada y responsable.

Plantas y especies exóticas que podrás encontrar en Plant Fest Foto: Instagram @plantfest.mx

Proyectos independientes y comunidad verde en Plant Fest

Plant Fest también funciona como una plataforma para proyectos independientes relacionados con el mundo vegetal.

En ediciones anteriores, el festival ha reunido iniciativas enfocadas en macetas artesanales, sustratos especializados, fertilizantes orgánicos, diseño de jardines y educación ambiental.

La edición 20 mantendrá este enfoque comunitario, promoviendo el intercambio de conocimientos entre productores, especialistas y asistentes.

La convivencia entre personas con intereses afines es uno de los ejes centrales del evento, que busca fortalecer una comunidad interesada en prácticas sostenibles y en la integración de la naturaleza en la vida cotidiana.

Este carácter colaborativo ha sido clave para la continuidad del festival y su crecimiento a lo largo del tiempo.

Proyectos independientes y comunidad verde en Plant Fest Foto: Instagram @plantfest.mx

¿Qué debes saber antes de asistir a Plant Fest en la CDMX?

Los organizadores recomiendan a los asistentes acudir con bolsas reutilizables o cajas, ya que es común que los visitantes regresen a casa con una o varias plantas.

También se sugiere considerar distintos métodos de pago, pues algunos expositores manejan esquemas variados de cobro.

Debido a la duración del evento y a la diversidad de expositores, se aconseja recorrer el festival con tiempo suficiente para conocer la oferta completa.

El horario extendido permite que el público distribuya su visita de acuerdo con sus actividades diarias.

Plant Fest se presenta como una alternativa para quienes buscan planes gratuitos en la Ciudad de México, así como para personas interesadas en actividades culturales vinculadas con la naturaleza y el diseño verde.

Recomendaciones para visitar Plant Fest en la Ciudad de México Foto: Instagram @plantfest.mx

Con 20 ediciones realizadas, Plant Fest se ha consolidado como uno de los eventos especializados más constantes dentro de la oferta cultural de la Ciudad de México.

Su permanencia responde al creciente interés por la botánica, la jardinería urbana y las prácticas sostenibles en entornos citadinos.

La edición de este año refuerza ese posicionamiento al ofrecer un evento accesible, enfocado en la divulgación, el consumo responsable y el fortalecimiento de una comunidad interesada en el mundo vegetal.

Durante tres días, la colonia Juárez será punto de reunión para quienes buscan integrar la naturaleza a su vida cotidiana desde el corazón de la ciudad.