Planet Fitness® celebra un nuevo hito en México con la apertura de su Club 50

La celebración reunió a más de 150 asistentes, entre representantes de medios de comunicación, influencers, líderes de opinión, aliados estratégicos, socios inversionistas y directivos de Planet Fitness®, quienes fueron testigos de este importante momento para la marca.

El evento contó con la presencia de Colleen Keating, CEO de Planet Fitness, Inc.; David Raya, CEO de Planet Fitness® México, así como de distintos líderes y directivos de la compañía. También asistieron socios inversionistas como Ben Nemo y Carlos Ibarra, quienes se sumaron a la celebración del crecimiento alcanzado por Planet Fitness® en México.

"Para mí estar al frente, representándolos es motivo de orgullo, además de llegar a los 50 clubes verlo hecho realidad el día de hoy con una comunidad de socios que se sienten atendidos, apapachados, consentidos, no es cosa fácil y todo eso se debe al talento y al esfuerzo que ponemos todos los dias desde hace más de cuatro años", comentó David Raya, CEO de Planet Fitness® México.

Uno de los grandes diferenciadores de esta nueva ubicación es que Planet Fitness® Santa Fe se convierte en el primer club de la marca en México en incorporar sauna, ampliando la experiencia para sus socios y representando una nueva evolución dentro de la propuesta de valor de Planet Fitness® en el país dentro de su membresía Black Card®.

La jornada tuvo como momento central el tradicional corte de listón, acompañado por una experiencia especialmente diseñada para conmemorar el Club 50. Los asistentes disfrutaron de un espectáculo sobre hielo, además de distintos photo opportunities, experiencias y actividades creadas para generar momentos de convivencia y celebración entre los invitados.

Los asistentes también pudieron recorrer las instalaciones del Club Santa Fe y conocer de cerca la experiencia que distingue a Planet Fitness®, basada en su filosofía de Zona Libre de Críticas®, un concepto creado para que todas las personas puedan sentirse cómodas al ejercitarse, independientemente de su nivel de experiencia, condición física o punto de partida.

La apertura del Club 50 representa mucho más que una nueva ubicación. El hito refleja el crecimiento sostenido que Planet Fitness® ha construido en México durante sus primeros cinco años de operación, así como la confianza de miles de socios que han encontrado en la marca una alternativa accesible, amigable e inclusiva para incorporar la actividad física a su vida cotidiana.

Este nuevo club también representa un paso relevante dentro de la estrategia de expansión de Planet Fitness® México, cuyo objetivo es continuar acercando su modelo de fitness a nuevas ciudades y comunidades del país, fortaleciendo al mismo tiempo la experiencia de sus socios con nuevos servicios y amenidades.

"Tenemos 50 Clubes, pero es el esfuerzo de mucha gente que ha trabajado con nosotros, para poder lograr lo que ustedes están viendo. buscamos dignificar el ejercicio y poderlo dar a todo mundo a un precio muy accesible", señaló Liz Magdaleno, Directora de Marketing de Planet Fitness® México.

50 clubes después, Planet Fitness® continúa demostrando que su historia de crecimiento en México apenas comienza.