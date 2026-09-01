Despegar revela un aumento de 1,120 % en búsquedas de hoteles por el Maratón de la CDMX

La edición XLIII del Maratón de la Ciudad de México Telcel movilizó más a que a miles de corredores. De acuerdo con Despegar, la travel tech líder en América Latina, en los días previos a la competencia, la capital registró un fuerte crecimiento en el interés por viajar a la ciudad, reflejo del impacto de los grandes eventos deportivos en la demanda turística.

"Las búsquedas de hoteles en la Ciudad de México aumentaron un mil ciento veinte porciento a pocos días del Maratón. Es una señal muy clara de cómo un evento deportivo puede movilizar el turismo y transformar la demanda de un destino en muy poco tiempo. En Despegar vemos que este tipo de eventos también abre nuevas oportunidades para todo el ecosistema turístico y para que más viajeros descubran todo lo que México tiene para ofrecer", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar México.

El fenómeno también se reflejó en la búsqueda de vuelos, que creció un 548 % durante el mismo periodo. Así, el impacto del Maratón se extendió a distintos componentes del viaje, desde el transporte hasta el alojamiento, a medida que se acercaba la fecha de la competencia.

El Maratón se dio, además, en un contexto que pone en evidencia la creciente relevancia del turismo deportivo para el país. Del 7 al 9 de septiembre, la Ciudad de México será sede del 4° Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo, que por primera vez desde su creación en 2021 se realizará fuera de Europa y tendrá a México como primera sede en América. El Congreso pondrá sobre la mesa cómo los eventos deportivos pueden generar beneficios duraderos para los destinos, fortalecer las economías locales y ampliar las oportunidades para comunidades y empresas.

"Que México sea sede de este Congreso confirma la relevancia que está tomando el turismo deportivo y la oportunidad que representa para seguir posicionando los destinos del país. Sí, según la Secretaría de Turismo, uno de cada 10 turistas llega al país motivado por un evento deportivo; este es un segmento con un enorme potencial de crecimiento", añadió Alva.

El Maratón se suma así a una agenda que posiciona a la Ciudad de México como destino de turismo deportivo y, al mismo tiempo, demuestra la capacidad de este tipo de encuentros para detonar viajes que van más allá de la competencia, al motivar a los visitantes a extender su estadía y descubrir la amplia oferta turística, gastronómica y cultural de la capital.

Para quienes buscan aprovechar este tipo de eventos para descubrir un destino, Despegar reúne en un mismo lugar opciones de vuelos, hoteles, actividades y otros servicios turísticos, facilitando la planificación de una estadía a medida. De esta manera, la plataforma permite no solo organizar el viaje alrededor de un evento, sino también aprovechar la visita para disfrutar de todo lo que la Ciudad de México tiene para ofrecer.