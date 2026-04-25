Moscarda: la puesta en escena en CDMX que te hará cuestionar tu identidad

En un mundo reventado por la virtualidad, los espejos múltiples y los laberintos infinitos de pantallas, la obra Moscarda, inspirada en la novela Uno, ninguno y cien mil, de Luigi Pirandello (1867-1936), retoma con urgencia la pregunta: ¿Quiénes somos?

La pieza, dirigida por Verónica Albarrán, explora la crisis existencial de Ángelo Moscarda, quien descubre que no es “uno”, sino “cien mil”, según las miradas de los demás, en una puesta en escena desnuda y onírica.

Obra Moscarda de qué trata

Moscarda sumerge al público en el diálogo interior de un hombre cuya vida se quiebra el día en que su esposa, la señora Moscarda, hace una simple observación sobre su nariz mientras él se mira al espejo. A partir de ese instante, su propio reflejo le devuelve la imagen de un ser fragmentado.

“El montaje nace de la necesidad de confrontar al espectador con la violencia más sutil y cotidiana: la que ejercen las miradas ajenas sobre nuestra identidad”, explica Albarrán.

Moscarda en Foro Shakespeare: fechas, horarios y de qué trata la obra inspirada en Pirandello Fotos: Cortesía Agencia Sanahe

Elenco obra Moscarda en CDMX

Las actuaciones de Eduardo Candás (Moscarda) y Alexia Ávila (Señora Moscarda) encarnan esta dialéctica entre identidad abierta y el mundo que la construye y la destruye.

“Al despojar el escenario de todo adorno y dejar solo los muebles que el tiempo ha vuelto obsoletos, buscamos que el espectador se convierta en voyeur de un alma que se deshace y se reconstruye.

Moscarda en Foro Shakespeare: fechas, horarios y de qué trata la obra inspirada en Pirandello Fotos: Cortesía Agencia Sanahe

¿Dónde ver obra Moscarda?

Dirigida a quienes disfrutan del cine negro y su exaltación de la psicología en una sociedad corrupta, violenta y cínica, Moscarda dialoga con la relación ambivalente entre erotismo y crueldad.

“Quisimos que la luz misma fuera un personaje, para que los actores encendieran sus propias realidades y que, al final, cada persona saliera preguntándose cuántas versiones de sí mismo ha permitido que los demás escriban… Ésta no es sólo una obra sobre la locura; es un espejo brutal y necesario para nuestro tiempo de pantallas infinitas”, añade.

La pieza, para mayores de 16 años, se presentará del domingo 10 al domingo 31 de mayo, con funciones a las 13:00 horas en el Foro Shakespeare, ubicado en Zamora 7, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.