Día Mundial de los Pingüinos: ¿Cuál es el pingüino más raro del mundo?

Los pingüinos son una de las especies que más enternecen a las personas. Su peculiar forma de caminar, su apariencia y hasta la curiosidad con la que pueden acercarse a los humanos los convierten en animales irresistibles.

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), existen 18 especies de pingüinos. En el marco del Día Mundial del Pingüino, te contamos sobre una en particular que destaca por su rareza: el Megadyptes antipodes, considerado el pingüino más raro del mundo.

¿Porque se celebra el Día del pingüino?

El Día Mundial del Pingüino se celebra cada 25 de abril. Esta fecha fue impulsada por la Global Penguin Society con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de proteger a estas especies.

No es una fecha al azar: coincide con el inicio de la migración de los pingüinos Adelia en la Antártida, lo que la convierte en un momento simbólico para reflexionar sobre su conservación.

¿Cuál es el pingüino más raro del mundo? Foto: Canva

¿Cuál es el pingüino más raro?

Aunque cada especie tiene características únicas, el Megadyptes antipodes, también conocido como pingüino de ojos amarillos u “hoiho”, es considerado uno de los más raros debido a su baja población.

Este pingüino es endémico de Nueva Zelanda y destaca por su inconfundible apariencia: tiene un iris amarillo y una franja de plumas del mismo color que rodea su cabeza, formando una especie de corona natural. Vive en zonas templadas y boscosas.

Puede medir entre 66 y 76 centímetros y pesar hasta 9 kilogramos. Habita principalmente en la costa sureste y es una especie tímida, por lo que puede mostrarse agresiva si siente que su territorio está en riesgo.

¿Cuál es el pingüino más raro del mundo? Foto: Canva

¿Qué come el Megadyptes antipodes y cómo caza en el mar?

Este pingüino es carnívoro y piscívoro, lo que significa que su dieta se basa principalmente en peces. Entre sus alimentos destacan el bacalao rojo, el bacalao azul y los calamares.

Para conseguir comida, puede sumergirse hasta 130 metros de profundidad. A diferencia de otras especies, no pasa largos periodos en el mar, pero puede consumir entre 3.6 y 8.9 kilogramos de alimento.

¿Cuál es el pingüino más raro del mundo? Foto: Canva

Pingüino en peligro de extinción

El Megadyptes antipodes está clasificado en peligro de extinción según la Lista Roja de la UICN. Se estima que existen alrededor de 6 mil ejemplares, aunque no todos logran reproducirse.

Entre sus principales amenazas se encuentran:

La pesca

La pesca La presencia de depredadores

La reducción de alimento

La degradación de su hábitat natural

¿Cuál es el pingüino más raro del mundo? Foto: Canva

Si no conocías a este pingüino, ahora sabes por qué es tan especial. Difundir información sobre especies como el Megadyptes antipodes no solo ayuda a generar interés, también fomenta la conciencia sobre su cuidado, especialmente entre niñas y niños. Protegerlos es clave para mantener el equilibrio de los ecosistemas y evitar que desaparezcan.