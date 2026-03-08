Títeres y música en vivo con Veta y el Misterio de la Carta en Foro Shakespeare

Del 5 al 26 de abril del 2026, Veta y el Misterio de la Carta se presentará en Foro Shakespeare de la Ciudad de México (CDMX).

La obra de teatro es una propuesta escénica de TRIBU Producciones e integra títeres, música en vivo y narración para abordar, de manera sensible y poética, la importancia de la amistad, la expresión emocional y el reconocimiento de la propia voz en las infancias.

Veta es una niña que pierde su voz cuando al regresar de vacaciones descubre que su mejor amigo no volvió a clases.

En su búsqueda de respuestas, una misteriosa carta encontrada en la biblioteca la conduce a un universo simbólico donde los libros cobran vida.

Acompañada por Lia, la bibliotecaria, y por entrañables personajes como Drako, un dragón que aún no logra encender su fuego interior, y Bruma, una loba cuya voz no es escuchada por su manada, Veta emprende un viaje que la llevará a enfrentarse a Vocara, la sombra del olvido.

Con metáforas claras, títeres, música original en vivo y una estética cercana a la sensibilidad infantil, la puesta en escena propone la voz como identidad y herramienta de transformación, invitando a niñas y niños a reconocer sus emociones, confiar en su palabra y descubrir que no están solos cuando se atreven a expresar su propia voz.

Veta y el Misterio de la Carta es escrita y dirigida por Alexis Morales Foto: Especial

La obra es interactiva

Como parte de la experiencia, cada función inicia con una actividad de mediación en la que las y los espectadores escriben cartas con palabras de aliento, convirtiéndose en parte activa del universo de Veta y fortaleciendo la empatía, la escucha y el diálogo emocional entre el público y la escena.

Veta y el Misterio de la Carta, escrita y dirigida por Alexis Morales, cuenta con las actuaciones de Sandra Pinal, Karina Salazar y Jheraldy Palencia; música original de Omar Negiv Jiménez Mora López; realización y diseño de títeres de Isaías Avilés, Oscar Gómez y Karina Salazar; diseño de escenografía e iluminación de Juanki Durán y realización de escenografía de Pitaya Teatro.

Funciones y boletos

Veta y el Misterio de la Carta se presentará en Foro Shakespeare, ubicado en Zamora 7, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, con funciones los domingos a las 13:00 horas del 5 al 26 de abril.

Los boletos tienen un costo de $350 y pueden adquirirse en taquilla o a través de foroshakespeare.com

