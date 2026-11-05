Pumpkin Fest México 2026 llega a Teotihuacán: fechas, precios y actividades del festival 

Teotihuacán se prepara para recibir una celebración dedicada a la magia y los colores del otoño. Se trata del Pumpkin Fest México 2026, un festival que combinará escenarios decorados con calabazas, personajes de fantasía medieval, música y actividades temáticas para disfrutar en familia.

Foto: Facebook Aquelarre de Brujas México

Organizado por Aquelarre de Brujas México, colectivo que forma parte de Mundo Medieval, el encuentro propone una alternativa a los tradicionales eventos de terror de esta temporada. En lugar de centrarse en sustos y relatos sobrenaturales, ofrecerá una experiencia inspirada en la magia natural, las leyendas de brujas y la fantasía otoñal.

¿Cuándo y dónde se realizará el Pumpkin Fest México 2026?

La nueva edición del festival tendrá lugar el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Club Campestre Teotihuacán, ubicado en la carretera Tuxpan-Poza Rica, salida kilómetro 27, en el municipio de San Martín de las Pirámides, Estado de México.

Las actividades estarán distribuidas en dos jornadas, con diferentes horarios para que los visitantes puedan organizar su recorrido:

Sábado 7 de noviembre: de 12:00 a 20:00 horas.

Domingo 8 de noviembre: de 11:00 a 18:00 horas.

Por su cercanía con la zona arqueológica de Teotihuacán, el festival también representa una oportunidad para organizar una escapada de fin de semana y conocer los atractivos turísticos de los alrededores.

Foto: Facebook Aquelarre de Brujas México

¿Qué actividades habrá durante el festival de otoño?

La programación contempla una combinación de espectáculos, presentaciones artísticas y dinámicas relacionadas con el universo de la fantasía. Entre los atractivos anunciados se encuentran las danzas de brujas blancas y un espectáculo protagonizado por hadas de otoño.

La música también tendrá un espacio especial con presentaciones de folk pagano y un concierto de cuerdas que retomará la atmósfera característica de Halloween.

Además, los asistentes podrán participar en actividades alrededor de las calabazas y el caldero, conocer rituales y conjuros temáticos, así como recorrer distintos escenarios ambientados con elementos otoñales.

Los espacios estarán diseñados para que las familias puedan tomarse fotografías y disfrutar de una experiencia diferente, sin que el terror sea el protagonista.

Foto: Facebook Aquelarre de Brujas México

¿Qué encontrarás en el bazar mágico de Pumpkin Fest?

Uno de los atractivos será su bazar mágico de otoño, un espacio dedicado a los artículos relacionados con la fantasía, la brujería y las tradiciones esotéricas.

Entre los productos que podrán encontrar los visitantes se contemplan velas, calderos, escobas, libros, amuletos, runas, prendas de vestir, tarot, oráculos, hierbas, esencias, varitas y artesanías.

También habrá una zona gastronómica con alimentos y bebidas, mientras que distintos personajes inspirados en la fantasía medieval recorrerán las instalaciones para convivir con los asistentes.

De esta manera, el festival busca ofrecer diferentes opciones de entretenimiento durante las dos fechas, tanto para quienes disfrutan de los mercados temáticos como para aquellos interesados en los espectáculos y las actividades interactivas.

¿Cuánto cuestan los boletos para Pumpkin Fest México 2026?

Los accesos se ofrecen en dos modalidades, ambas con capacidad para dos personas:

Boleto de un día: 300 pesos para dos personas.

Pase de dos días: 500 pesos para dos personas.

Los menores de 10 años podrán ingresar gratuitamente. Otra de las características del encuentro es que será pet friendly, por lo que los visitantes podrán acudir acompañados de sus mascotas sin pagar un acceso adicional por ellas.

Es importante considerar que los precios publicados no contemplan los cargos por servicio que pueda aplicar la plataforma de venta.

Los boletos se pueden adquirir por internet mediante Boletia y el sitio oficial de Aquelarre México. El acceso contempla los espectáculos, conferencias y rituales correspondientes a la jornada seleccionada.

¿Es posible hospedarse en Teotihuacán durante el festival?

Quienes quieran aprovechar el fin de semana para conocer la región pueden considerar quedarse una noche en el lugar, ya que el Club Campestre Teotihuacán cuenta con servicio de hotel.

Esta alternativa permite disfrutar de las actividades sin tener que regresar inmediatamente a la Ciudad de México y extender la visita con un recorrido por los atractivos turísticos de la zona.

Así, Pumpkin Fest México 2026 se suma a las celebraciones de temporada con una propuesta que reúne fantasía medieval, música, calabazas y actividades para compartir en familia.