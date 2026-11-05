¿Qué vende Flying Tiger Copenhagen? La tienda danesa que llegó a México

Cuando viajamos a otros países encontramos tiendas exclusivas de ese lugar o región, muchas nos sorprenden con sus productos, al grado de querer tenerlas en México. Para los amantes de Flying Tiger Copenhagen el sueño se cumplió y abrió su primera tienda en Ciudad de México.

Esta marca tiene una historia que se remonta a la década de 1980 cuando el danés Lennart Lajboschitz y su esposa Suz vendían paraguas en un mercadillo de Copenhague, en Dinamarca.

En 1988 abrieron su primera tienda, llamada Zebra, donde ofrecían paraguas, lentes de sol, calcetines y otros productos, y siete años después, en 1995, inauguraron la primera tienda Tiger, también en Copenhague.

Su concepto inicial era que todos los artículos costaban 10 coronas danesas, lo equivalente a 28 pesos mexicanos en la actualidad. Justamente, su nombre se inspira en tier, que significa moneda de diez coronas en danés y que se pronuncia similar a tiger.

Fue hacia la década de los 2000 cuando comenzó su expansión internacional y en 2016 adoptó el nombre de Flying Tiger Copenhagen. Actualmente, la tienda tiene presencia en 47 países, en mercados como Europa, Medio Oriente, Asia y América, con más de mil 100 tiendas.

Esta semana abrió su primera tienda en la Ciudad de México y espera cerrar el mes con un total de 5 tiendas entre CDMX y Estado de México, pero la pregunta del millón es: ¿qué vende Flying Tiger Copenhagen?

Flying Tiger Copenhagen una tienda con un poco de todo

Flying Tiger Copenhagen se ha caracterizado por varias cosas. En primer lugar, por tener precios accesibles que van desde 1 euro (alrededor de 21 pesos mexicanos), pero también por su amplio catálogo que incluye desde artículos de papelería, hasta otros para el hogar.

Tal como ocurre con IKEA, que comparte la raíz escandinava, esta tienda se caracteriza por sus diseños sencillos, coloridos y funcionales. Además, tiene novedades constantes y colecciones de temporada.

Según información oficial, su catálogo cuenta con 14 categorías, que incluyen papelería, hogar, cocina, juguetes, artículos para fiesta, artículos para viaje, incluso alimentos y productos de cuidado personal.

En Flying Tiger Copenhagen puedes encontrar desde libretas hasta juegos de mesa Cortesía Flying Tiger Copenhagen

Aquí algunos ejemplos de lo que puedes encontrar, basándonos en sus tiendas a nivel internacional:

Decoración para el hogar: velas, floreros, portarretratos, lámparas, adornos y figuras decorativas.

Organización: cajas, cestas, organizadores, contenedores y accesorios de almacenamiento.

Cocina: tazas, platos, vasos, cubiertos, utensilios, recipientes y tablas para cortar.

Papelería: libretas, agendas, calendarios, plumas, lápices, marcadores, stickers y notas adhesivas.

Manualidades: pinturas, pinceles, cuentas, materiales para dibujo, kits creativos y artículos para tejido.

Juguetes: muñecos, peluches, juguetes de madera, juegos didácticos y figuras.

Juegos de mesa: rompecabezas, cartas, juegos de habilidad y entretenimiento familiar.

Fiestas y regalos: globos, disfraces, guirnaldas, artículos para cumpleaños y decoraciones temáticas, tarjetas de felicitación, bolsas, papel para envolver, cajas y pequeños detalles.

Belleza y cuidado personal: espejos, cepillos, accesorios para el cabello, maquillaje y artículos de cuidado corporal.

Accesorios de moda: bolsas, mochilas, calcetines, joyería, lentes de sol y llaveros.

Tecnología: audífonos, cables, cargadores, fundas para dispositivos y baterías.

Viajes: accesorios de equipaje, artículos prácticos y organizadores.

Mascotas: accesorios y disfraces.

Bienestar: accesorios para yoga, ejercicio y relajación.

Alimentos: golosinas, chocolates y otros productos comestibles.

Artículos de temporada: decoraciones y accesorios para Navidad, Halloween, Pascua y otras celebraciones.

Además de su amplio catálogo, se caracteriza por sus precios accesibles Cortesía Flying Tiger Copenhagen

¿Dónde está Flying Tiger Copenhagen en CDMX?

La primera tienda de Flying Tiger Copenhagen en México fue inaugurada el 4 de noviembre en Plaza Carso, ubicada en Lago Zurich 245, Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

Asimismo, en los próximos días se abrirán cuatro tiendas más en CDMX y el Estado de México, ubicadas en Santa Fe, Plaza Tlalnepantla, Galerías Toluca y Town Square Metepec, y se espera que en cinco años el número suba a 100 en total.

Aunque no tenemos los precios exactos de los productos de Flying Tiger Copenhagen, se espera que mantengan la línea de todas sus tiendas con costos accesibles y productos de calidad. ¿Irás a conocer su primera tienda?