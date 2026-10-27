Juan Bremer pone el foco en One&Only Mandarina y en una nueva forma de entender el lujo en México

El concepto de lujo está cambiando. La exclusividad ya no depende únicamente de grandes instalaciones o servicios sofisticados, sino también de factores como la privacidad, el espacio, la conexión con el territorio y la capacidad de ofrecer una experiencia difícil de reproducir en otro lugar. One&Only Mandarina, en Riviera Nayarit, representa esta evolución y forma parte de la trayectoria empresarial de Juan Bremer.

Desarrollado entre 2016 y 2020, el resort se integra en un entorno de bosque tropical frente al océano Pacífico y apuesta por un modelo de baja densidad. Sus villas se distribuyen entre la vegetación, muchas de ellas elevadas sobre las copas de los árboles, buscando mantener la privacidad y reducir la sensación de encontrarse en un complejo hotelero convencional.

La implicación de Bremer en este tipo de proyectos parte de una visión en la que el territorio tiene un papel central. Como socio fundador de RLH Properties, participó en una etapa en la que la compañía estuvo vinculada a activos hoteleros como Four Seasons Ciudad de México, Mayakoba y One&Only Mandarina, consolidando una trayectoria especialmente ligada al segmento de alta gama.

En Mandarina, esa filosofía se traduce en una propuesta donde arquitectura y paisaje buscan convivir de manera natural. La selva, los acantilados y el Pacífico no funcionan únicamente como telón de fondo, sino como elementos que condicionan la distribución, la experiencia del huésped y el carácter del proyecto.

Para Juan Bremer, esta forma de abordar el desarrollo turístico responde también a un cambio en las prioridades del viajero internacional. La privacidad, la autenticidad y el contacto con el entorno han ganado protagonismo frente a modelos de lujo tradicionalmente asociados a la ostentación.

One&Only Mandarina combina esta integración con una oferta que incluye gastronomía, bienestar, playas y un club ecuestre. El objetivo es construir una experiencia que aproveche las características propias de Riviera Nayarit y que mantenga una relación estrecha con la identidad del destino.

Esta evolución está reforzando además la posición de México dentro del mapa internacional de la hotelería de alta gama. Para Bremer, el país dispone de un activo especialmente difícil de replicar: la combinación de patrimonio natural, diversidad cultural y territorios con capacidad para albergar proyectos singulares.

Más allá del propio resort, Juan Bremer considera que Mandarina permite entender hacia dónde avanza una parte del sector: menos densidad, mayor integración territorial y experiencias en las que el entorno deja de ser un complemento para convertirse en uno de los principales atributos del lujo contemporáneo.