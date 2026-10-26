¿Airbnb está prohibido en Corea del Sur? Recomendaciones antes de reservar

¿Es verdad que Airbnb es ilegal en Corea del Sur? Esta declaración es muy popular entre los viajeros que visitan las tierras del K-pop y el skincare; pero antes de responder, se debe conocer todo el contexto.

En foros de viajeros, grupos de mochileros y redes sociales no dejan de multiplicarse advertencias sobre cancelaciones repentinas a días de aterrizar, anfitriones que piden no hablar con los vecinos y rumores constantes de que la plataforma está prohibida para el turismo extranjero.

Si bien la aplicación opera a plena luz del día y cuenta con miles de opciones activas, el marco legal coreano es uno de los más estrictos y singulares de todo el continente asiático.

Para que tu experiencia en la península sea memorable por las razones correctas, es fundamental conocer cómo opera Airbnb en Corea del Sur, entender el origen de las restricciones y aprender a leer entre líneas los anuncios de los anfitriones.

¿Airbnb está prohibido en Corea del Sur? Canva

¿Airbnb está prohibido en Corea del Sur?

La respuesta corta es: no, Airbnb no está prohibido en Corea del Sur, pero gran parte de los departamentos que ves anunciados operan al margen de la ley.

En la República de Corea, el gobierno no prohíbe el uso de plataformas tecnológicas internacionales; de hecho, Airbnb mantiene oficinas corporativas en Seúl y dialoga periódicamente con los ministerios.

Lo que está restringido en tierras coreanas es el tipo de inmueble que puede prestar servicios de hospedaje temporal remunerado y las condiciones bajo las cuales puede hacerlo.

Y es que, en Corea del Sur, el hospedaje vacacional está regulado por la Ley de Promoción del Turismo y la Ley de Control de la Salud Pública. Bajo este esquema, operar un alojamiento para turistas requiere licencias emitidas por el gobierno local de cada distrito.

Las regulaciones se crearon para proteger a los residentes locales de molestias auditivas, evitar que la vivienda residencial se encarezca y proteger el negocio de la industria hotelera formal.

Hospedaje en Corea del Sur Canva

¿Qué pasa si me quedo en un Airbnb fuera de la ley en Corea del Sur?

Los turistas extranjeros no cometen un delito penal por alojarse en un Airbnb no registrado. La ley surcoreana persigue y castiga al operador comercial, es decir, al anfitrión que cobra por un servicio sin contar con la licencia de operación pertinente.

Sin embargo, si un departamento clandestino es denunciado por la junta de vecinos del edificio y la policía judicial municipal interviene el inmueble durante tu viaje, el lugar será clausurado de inmediato.

En ese escenario, el huésped se queda sin techo de un momento a otro, teniendo que buscar un hotel de emergencia y lidiando con la burocracia de los reembolsos en la aplicación.

¿Cómo detectar un Airbnb ilegal en Corea del Sur?

Si tras confirmar tu reservación el anfitrión te envía un mensaje privado pidiéndote que finjas ser amigo o familiar extranjero, ¡cuidado!

Cuando las instrucciones parecen sacadas de una película para recoger un llavero magnético escondido, el anfitrión está esquivando las cámaras de circuito cerrado y al personal del edificio.

Los alojamientos autorizados en Corea del Sur deben exhibir su número de licencia comercial emitido por el ayuntamiento local en el cuerpo de la descripción o en el apartado de registro del anfitrión. Si el texto del anuncio es vago y no lo menciona, ponte atento.

Fotos donde no se ve la fachada ni los balcones; esto lo hacen para que los inspectores de turismo o los propios administradores de inmuebles no puedan identificar el edificio exacto ni la orientación del departamento a través de las vistas.

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Airbnb tipo Officetel: qué es y por qué debes tener cuidado

Si has navegado por Airbnb buscando alojamiento en Seúl, habrás visto departamentos tipo estudio con ventanales de piso a techo, vistas espectaculares y ubicados justo encima de estaciones de metro conectadas en áreas como Gangnam, Dongdaemun o Yeouido. Casi con total seguridad, esos inmuebles son officetels (오피스텔).

A pesar de ser los alojamientos más populares y estéticamente atractivos en las fotos, operar un alquiler vacacional de corta estancia en un officetel es 100% ilegal según la Ley de Edificación de Corea del Sur.

La razón es que los officetels están clasificados como instalaciones comerciales o de oficinas, no como viviendas residenciales ordinarias. Así que cualquier officetel que veas anunciado en Airbnb opera de forma clandestina.

Airbnb no está vetado en Corea del Sur, pero sí debes tener cuidado con el tipo de alquiler vacacional que decides tomar para no sufrir las consecuencias de sitios no autorizados y terminar sin hospedaje en las calles de Seúl.