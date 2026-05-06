¿Qué llevar a un velorio?: gestos simples que ayudan en un momento difícil

Cuando fallece una persona, las familias atraviesan uno de los momentos más difíciles de su vida. En medio del dolor, amigos y conocidos buscan acompañar, pero no siempre saben qué llevar a un velorio o cómo ayudar realmente.

En estos momentos, es común que quienes están de duelo no piensen en necesidades básicas. Por eso, un pequeño gesto puede hacer una gran diferencia. Aquí te contamos qué puedes llevar para apoyar con respeto y empatía, y también qué es mejor evitar.

¿Qué llevar a un velorio para apoyar a la familia?

Si quieres acompañar a alguien en este momento tan sensible, toma en cuenta que el desgaste emocional y físico puede ser muy fuerte.

Estos son algunos elementos útiles que puedes llevar:

Flores: un gesto tradicional de respeto

Las flores siguen siendo una de las formas más comunes de mostrar apoyo y solidaridad. Algunas de las más utilizadas son:

Lirios (lilis)

Lirios (lilis) Rosas blancas

Crisantemos

Claveles

Orquídeas

Suelen ser las más obsequiadas, al transmitir respeto, paz y acompañamiento en el duelo.

¿Qué llevar a un velorio?: consejos, objetos y protocolo Foto: Canva

Artículos personales

En medio del velorio, muchas personas olvidan lo básico. Puedes apoyar con: pañuelos, desodorante, cepillo, pasta de dientes y jabón. Un detalle sencillo, pero muy útil en momentos largos y difíciles.

Comida y bebidas

Llevar alimentos básicos puede ser de gran ayuda, ya que la familia suele pasar muchas horas ahí, por lo que puedes optar por artículos como leche, café o té, azúcar, pan o alimentos ligeros.

¿Qué llevar a un velorio?: consejos, objetos y protocolo Foto: Canva

¿Qué llevar si asistes a un funeral o velorio?

Si tú asistirás, también hay algunos objetos que pueden ayudarte a estar más cómodo durante el servicio:

Lentes oscuros

Lentes oscuros Calzado cómodo

Ropa en tonos sobrios (negro, gris o azul marino; en algunos casos blanco)

Mantas o cobijas (según el clima)

Paraguas

Una fotografía del ser querido (opcional y significativo)

¿Qué llevar a un velorio?: consejos, objetos y protocolo Foto: Canva

¿Qué no llevar a un velorio o funeral?

Así como hay formas de apoyar, también es importante evitar ciertos comportamientos u objetos para mantener un ambiente respetuoso:

Prendas llamativas o de colores brillantes

Prendas llamativas o de colores brillantes Uso excesivo del celular o con volumen alto

Snacks ruidosos

Exceso de joyas

¿Qué llevar a un velorio?: consejos, objetos y protocolo Foto: Canva

Lejos de lo material, lo más importante es tu presencia y empatía. Escuchar, respetar el silencio y ofrecer apoyo sincero puede significar mucho para quienes atraviesan una pérdida.