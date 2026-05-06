¿Sabías esto? Así nació el famoso término “burro de planchar”

Cuando se trata de planchar camisas o arreglar la ropa en casa, desde pequeños hemos escuchado la clásica frase: “pásame el burro de planchar”. Sin embargo, pocas personas se han preguntado de dónde viene este curioso nombre o por qué en México se le conoce así.

Este artículo indispensable del hogar ayuda a que las prendas queden lisas y listas para una cita, una junta o simplemente para lucir impecables. Aunque su nombre más común es tabla de planchar, en México se popularizó llamarlo “burro de planchar”, un término que ya forma parte del lenguaje cotidiano.

Si alguna vez te preguntaste por qué se le dice así, aquí te contamos el origen de este peculiar nombre y cómo surgió.

¿Quién inventó el burro de planchar?

La historia de la tabla de planchar moderna comenzó en 1858, cuando W. Vandenburg y J. Harvey registraron en Estados Unidos una de las primeras patentes de este objeto.

Décadas después, en 1892, la inventora afroamericana Sarah Boone patentó una versión mejorada que facilitaba el planchado de prendas, especialmente las mangas y ropa femenina, haciendo mucho más práctico este trabajo doméstico.

Con el paso del tiempo, este artículo evolucionó hasta convertirse en el accesorio básico que hoy existe en millones de hogares.

¿Por qué se llama burro de planchar? Foto: Canva

¿Por qué se le dice burro de planchar?

Aunque parezca extraño, el nombre tiene relación con una deformación fonética de la palabra francesa “bureau”, que significa oficina o escritorio.

Con los años, la pronunciación fue transformándose hasta derivar en la palabra “burro”, término que comenzó a usarse de manera coloquial en México para referirse a la tabla de planchar.

Incluso, la palabra “buró” terminó utilizándose para nombrar el pequeño mueble que se coloca junto a la cama, donde suelen ponerse lámparas, libros o celulares.

Así, el famoso “burro de planchar” se quedó como una expresión muy mexicana que sigue vigente hasta la actualidad.

¿Por qué se llama burro de planchar? Foto: Canva

Lugares en los que se dice burro de planchar también

Aunque este nombre es muy popular en México, no es el único país donde se utiliza. Lugares como Cuba, Chile y Nicaragua también adoptaron este término coloquial para referirse a la tabla de planchar.

Sin embargo, en gran parte de Latinoamérica y en España, lo más común es llamarla simplemente “tabla de planchar” o “mesa de planchar”.

¿Por qué se llama burro de planchar? Foto: Canva

¿Qué otro nombre tiene el burro de planchar?

Además de “burro de planchar”, este artículo también es conocido como tabla de planchar o mesa de planchar, nombres más utilizados en otros países hispanohablantes.

Aun así, el término mexicano destaca por su toque coloquial y cultural, convirtiéndose en una expresión muy característica del país.

Lo curioso es que, aunque comenzó con un significado distinto, hoy “burro de planchar” ya forma parte del lenguaje popular en México y sigue pasando de generación en generación.