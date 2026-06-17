La historia de Santa Úrsula Coapa, el emblemático pueblo al sur de la CDMX

Santa Úrsula Coapa es uno de los pueblos originarios más emblemáticos de la Ciudad de México. Su nombre es ampliamente conocido por albergar al histórico Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, pero su historia se remonta mucho antes de la construcción del recinto deportivo.

Ubicado al sur de la capital, en la alcaldía Coyoacán, este lugar conserva una importante herencia cultural y tradiciones que han perdurado durante siglos. Si alguna vez te has preguntado cuál es el origen de Santa Úrsula Coapa, aquí te contamos su historia.

Orígenes de Santa Úrsula Coapa

La historia de Santa Úrsula Coapa se remonta a la época prehispánica, cuando la zona fue habitada por grupos tepanecas, quienes también se establecieron en regiones que actualmente forman parte de alcaldías como Azcapotzalco y Tlalpan.

Uno de los elementos que distinguían a este territorio era la presencia de manantiales y de pequeñas lagartijas conocidas como "tecuish", animales que formaban parte del entorno natural y de la identidad de la comunidad.

Gracias a estos antecedentes, Santa Úrsula Coapa es considerado un lugar de gran valor histórico y cultural dentro de la CDMX.

¿Cuál es la historia del Pueblo de Santa Úrsula Coapa?

Con la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlan comenzó el proceso de evangelización en la Nueva España. Durante la época colonial se introdujo el culto a Santa Úrsula, una santa de origen europeo que terminó dando nombre a la comunidad.

Antes de adoptar su nombre actual, el poblado era conocido como Tochico o Tochco, denominación relacionada con sus raíces tepanecas. Fue hacia el siglo XVIII cuando comenzó a consolidarse el nombre de Santa Úrsula Coapa.

La palabra Coapa proviene del náhuatl y se relaciona con los términos "cóatl", que significa serpiente, y "apan", que puede traducirse como río o corriente de agua, por lo que comúnmente se interpreta como "río de las serpientes".

Desde entonces, el pueblo ha conservado gran parte de su identidad y tradiciones, convirtiéndose en uno de los referentes históricos más importantes del sur de la capital.

Historia del pueblo de Santa Úrsula Coapa Foto: Canva / Ilustrativa

¿Cuándo es la fiesta de Santa Úrsula Coapa?

Cada año, el 21 de octubre, los habitantes celebran la fiesta patronal en honor a Santa Úrsula, una de las tradiciones más importantes de la comunidad.

Los festejos tienen como escenario principal la Parroquia de Santa Úrsula, ubicada cerca del Estadio Banorte. Durante la celebración se realizan misas, verbenas populares, danzas, comparsas y diversas actividades que reúnen a vecinos y visitantes.

Esta festividad representa una oportunidad para conocer las costumbres que han dado identidad al pueblo durante generaciones.

Historia del pueblo de Santa Úrsula Coapa Foto: Canva

Santa Úrsula Coapa no solo es conocido por ser la casa del histórico estadio de futbol más importante de México, sino también por su riqueza cultural, sus raíces prehispánicas y las tradiciones que lo convierten en uno de los pueblos originarios más representativos de la Ciudad de México.